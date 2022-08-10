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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

路透：中女性被清零嚇壞 更不想生

中國新聞組／北京11日電
生育率連帶被「清零」？圖為四川省華鎣市杜家坪幼兒園親子戲水活動。（新華社）
生育率連帶被「清零」？圖為四川省華鎣市杜家坪幼兒園親子戲水活動。（新華社）

由於中國當局堅持防疫清零政策，無預警地封控，嚇壞婦女而紛紛選擇放棄生育。

路透報導，目睹今春為貫徹清零，上海強力封控整整兩個月，於是克萊兒．姜（音譯，Claire Jiang）心中考量，真的不想在中國再懷孕生子。

尤其看到「大白」（防疫人員）趁著確診者轉方艙隔離，藉口消毒隨意破門而入噴灑藥劑，她告訴路透：「這個國家的政府可以上你家亂來，我絕對不讓我的孩子承受這樣的風險」。

今年5月，上海因新冠疫情爆發實施封城，「我們是最後一代」的話題標籤一度在中國社交媒體廣傳，引發熱議。在一段網路熱傳的影片中，上海警察上門要帶走全樓居民前往異地隔離遭到拒絕，警察威脅：若不服從「會被懲罰，還會影響你們三代」，一名男士回覆道：「我們這是最後一代，謝謝」。

儘管「我們是最後一代」的話題標籤隨即遭到審查刪除，但後續效應仍在發酵。姜小姐告訴路透，這句話「真的很有共鳴。」

德國之聲（DW）指出，從台灣嫁到上海、今年近30歲的王小姐也說，若清零意味著封控，就得慎重考慮懷孕，畢竟懷孕期間不能出門，就醫可能遭遇阻礙，孩子生下來之後若要經常跑醫院，也會有很大影響。

她說，居委會大部分人只知貫徹命令，「在他們的觀念裡就是國家大於一切，我就會非常非常擔心懷孕這件事」。

報導指出，任職美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）的中國人口學家易富賢表示「中國顯然是大政府，小家庭，清零政策，導致了『零經濟、零婚姻、零生育率』」。

聯合國公布的報告說，疫情對中國的生育造成長期影響，婦女們擔憂經濟的不安全感、質疑疫苗不利胎兒，以及嚴格的防疫限制，導致懷胎和照顧嬰兒的兩難。

防疫 警察 疫情

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