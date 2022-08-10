旗袍娃娃譯為藝伎 名創優品挨轟

名創優品在IG的貼文中，將穿旗袍的公主寫為日本藝妓。(取材自每日經濟新聞)

以販賣生活用品為主的「名創優品」在國外網站把穿旗袍的娃娃稱為日本 藝伎（Geisha），很多外國人評論指正說這是中國旗袍，「名創優品」則回覆了一個笑臉，在引發輿論關注後道歉。

「名創優品」致歉聲明表示：「名創優品」西班牙Instagram帳號發布了一則「公主系列公仔盲盒」帖文，在該貼文中，中國旗袍公仔被錯誤地翻譯為「日本藝伎」。

「名創優品」總部收到網友反饋後，第一時間要求西班牙代理商團隊刪除了該貼文，並對當地社媒代理運營機構採取了處罰措施，立即終止了合作關係。

來源：YouTube

我們對於在海外社交媒體發布產品內容時出現的信息錯誤，以及這一工作失誤給廣大網友造成的情感傷害深表歉意。對此，我們深刻自省，絕不再犯。

旗袍源自中國，是享譽世界的中國國粹，中國悠久的歷史和燦爛的文化舉世矚目。「名創優品」作為一家全球化發展的中國零售企業，有責任將中國文化傳遞給全球消費者。我們承諾：將進一步加強全球代理商體系的管理，特別是加強中國傳統文化的輸出，嚴格規避此類問題再次發生。

但網友對「名創優品」的道歉並不領情，砲轟「一個國產品牌竟然把自己中國旗袍當成日本藝妓服飾」、「原來名創優品這麽沒文化，連旗袍和藝妓衣服都不會區分」、「是要抵制它的意思不？那我先報名吧」、「名創優品不是中國牌子麽。這是在裝什麽外國人啊」。