「有危險摸耳朵」 麗水1直播主想漲粉 卻鬧大麻煩

浙江一名女主播因為「摸耳朵」這個動作，驚動警方。(取材自紅星新聞)

近日網傳浙江麗水一女主播在某平台進行直播時，因為長時間未與網友互動，被網友詢問「是否處於危險，如有危險摸摸耳朵」，看到這句話，這位主播立即摸了耳朵，引起網友緊張，甚至引發當地警方關注。

綜合媒體報導，大直播時代下許多網友喜歡看直播打發時間，一些主播為了能留住粉絲，也是使出渾身解數，然而日前有位女直播主時隔許久開直播與網友互動，網友擔心詢問「是否處於危險，如有危險摸摸耳朵」，沒想到她看到留言後隨即面露笑容、摸了耳朵。

據報導，因為這個動作，網友懷疑主播受人脅迫，引發許多網民和當地警方關注。經麗水市公安 局蓮都區分局核實，此為不實信息，真實情況為該女主播並未受到任何脅迫，是為了增加個人帳號粉絲，引起網友關注，進行了惡意誤導。

目前，該主播已發布澄清視頻並道歉。

紅星新聞評論指出，女主播可能只是抱著「惡搞一下」的心情摸耳朵，但沒有及時找補，或解釋自己只是開玩笑，因而引發誤會，「把一場普通得不能再普通的直播搞成了熱點話題」，女主播為了博取一時的流量或粉絲增長，向網友傳遞自己可能處在危險環境中的誤導信息，批評「這類僥倖心理不可有」。