彭博：砸大錢沒突破 卻仍被美國「卡脖子」 中國怒查晶片業

中國官方積極扶持半導體產業發展，但最近審查行業時，發現成效不佳，業界多名核心人物先後被查。圖為江蘇徐州一家半導體公司。(記者林則宏／攝影)

中國當局正在芯片(晶片)行業掀起一場聲勢浩大的反腐風暴，業界多名核心人物先後被查。彭博分析指出，中國半導體行業多年來接受國家資金及政策扶持仍無法取得突破，也解決不了被美國「卡脖子」問題，花了大錢卻解決不了問題，北京 對此感到挫折和憤怒，因此掀起大規模調查。

美國之音引述彭博報導，中國領導人習慣於以舉國之力扶持某些重大科技項目的攻關突破，當局曾向中國的半導體行業投資 1000億美元(約6752億人民幣)，以打破該行業對美國和西方的依賴，但是錢花了，問題卻一直解決不了。

隨著美國逐漸收緊對北京芯片製造設備的出口，同時尋求盟國的公司例如荷蘭的艾司摩爾（ASML）及日本的尼康（Nikon）一起加入對中國的技術封鎖，北京的挫折感越來越強烈。今年以來，多個中國政府部門為了應對美國可能實施的更強制裁，開始為具有戰略意義的重要行業檢討和制定應急計畫。

消息人士說，當高層領導上個月審閱芯片行業的報告時，竟然發現該行業的許多進展有明顯被誇大之嫌，而且很多投資根本就沒有任何效果。儘管努力了多年，中國在芯片製造方面與西方的差距根本沒有縮小，更談不上消除這一差距。

中國科技巨頭華為曾強力推動科研，以求以國產的硬件取代美國產品，但是中國整體上仍然依賴進口來滿足每年價值1550億美元的芯片需求。

反對中國自上而下芯片發展政策的人早就表示，隨便推出巨額的補貼會造成嚴重的效力不彰。中國媒體曾經報導，有些毫無資質和經驗的公司居然也會中標，贏得大量的研究資金。地方當局有時將推出研究項目、爭取研究資金當作自己的政績。

南華早報一篇分析稱，2021年1月至5月，中國註冊的新半導體公司高達1萬5700家，比前一年同期增加了三倍。

彭博說，中芯國際在與外國競爭中或許有一些斬獲，但是業界專家表示，該公司的進展也被誇大了。報導說，2021年年底，當拜登 政府表明無意改變前川普政府對中國的強硬政策，而中國半導體行業的領頭羊清華紫光瀕臨破產之時，北京高層的不滿已經到了頂點。