半導體貪腐風暴擴大 華芯投資3高管涉嚴重違法被調查

中國半導體反腐風暴持續延燒，外媒報導是因半導體投資未能達到成效而惱火。（本報資料照片）

中國半導體行業貪腐案再起，繼芯片(晶片 )業大老路軍、丁文武等人之後，根據中央紀委國家監委網站9日發布，華芯投資 原總監杜洋、投資三部副總經理楊征帆涉嫌嚴重違紀違法接受審查調查，投資二部原總經理劉洋接受調查。累計7月至少6名高管被帶走。

中微公司9日晚也發布公告，從中央紀委國家監委網站獲悉，公司董事楊征帆接受有關部門調查，無法正常履職；但該事項不會對公司生產經營、財務狀況等產生影響。

半導體新媒體「芯智訊」報導，大基金按照所有權、管理權分開的原則，擁有兩層管理架構，華芯投資是國家大基金一期（人民幣1200億元，約177.6億美元）、二期（逾人民幣2000億元）的唯一管理人。

財新網報導，楊征帆在華芯投資負責設備投資，牽涉眾多半導體設備公司，被帶走調查可能與前國家大基金管理公司總裁路軍有關，背後涉及芯鑫融資 租賃財務問題。

芯鑫融資租賃是半導體產業融資租賃公司，公司以半導體產業為主軸，與中國半導體公司合作，提供直接租賃、售後回租、委託租賃、經營性租賃、跨境租賃等一條龍服務。

此外，大基金深圳子基金「鴻泰基金」合夥人王文忠，在今年7月14日被帶走調查，路軍也在同天被帶走調查。

王文忠與路軍是同學關係，路軍安排他進入鴻泰基金擔任合夥人，但他進入大基金深圳子基金管理人公司前，並無大型或知名投資機構的任職經歷。

圍繞著大基金的相關監管調查，早在去年年底就已經開始，近兩個月尤為頻繁。

去年11月，中央紀委國家監委網站就發布消息，大基金管理人—華芯投資原副總裁高松濤涉嫌嚴重違法，正在接受監察調查。

今年7月15日，前國家開發銀行國開發展基金管理部副主任路軍涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。而路軍同時也是大基金管理公司—前華芯投資總裁。

而前工信部電子司司長、紫光集團前總裁刁石京，以及紫光集團前董事長趙偉國，也在今年7月先後被帶走調查；當月30日，大基金總裁丁文武被通報調查。