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管控期下田被罰 官媒挺老農：疫情下莊稼沒法靜默

中國新聞組／北京9日電
示意圖與新聞無關。（取材自北京青年報）
示意圖與新聞無關。（取材自北京青年報）

農民日報8日在頭版刊登一則評論文章，題為「全縣靜默，莊稼沒法靜默」，為因疫情管控期間受到處罰的農民發聲，因時機和話題有些敏感，引發外界關注。

農民日報這則評論文章開頭提及，一名居住在河南省商丘市寧陵縣的農民，因在疫情管控期間下田打藥，而被要求透過大喇叭（廣播）向全體村民做十遍檢討。這位農民透過大喇叭說：「因為我去地裡打藥，把我抓住了，都別跟我學，別出門了，就待在家啊」。

報導說，在農村的熟人社會裡，當眾檢討的處罰方式力度不可謂不大。而這位農民受處罰的原因是，當地因疫情關係實施「全域靜默管理」，要求「全縣靜默、鄉鎮靜默、各村靜默、戶戶靜默」，這位農民在靜默期間下地打農藥。

來源：YouTube

報導引述一名工作人員說，村民對於防疫措施的接受度不是很高，所以防疫人員採用一些比較簡單粗暴的方法，「但是出發點是好的」。不過，報導稱，「好的出發點未必帶來好的結果」，如果光考慮一頭，可能會顧此失彼，演變成「好心辦壞事」。

報導強調，疫情之下，人可以靜默，為了抗疫可以忍受一時的不便，但莊稼沒法靜默，農業生產有其周期和時令，停不了也等不得，關鍵環節管理跟不上，很可能會影響一季乃至一年的收成。

報導為受懲罰的農民說話，指在這個時候如此掛念要下田打藥，也必定是在關鍵農時的作物。

報導強調，疫情防控和經濟社會發展絕不是非此即彼的單選題，都是動態清零的目標，認為要科學統籌、精準施策，打好疫情防控與穩產保供的硬仗。

農民日報報紙截圖。（取材自人民日報）
農民日報報紙截圖。（取材自人民日報）

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