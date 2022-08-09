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張家界天門山自行車賽 33歲女騎手摔下懸崖 遺3年幼孩子

中國新聞組／北京9日電
事件現場照片，女選手由懸崖摔下。（取材自紅星新聞）
事件現場照片，女選手由懸崖摔下。（取材自紅星新聞）

張家界舉辦的湖南省第十屆天門山「天路」自行車挑戰賽發生意外，一名女騎手在比賽結束後返程時摔下懸崖。張家界市當局發布消息，確認該騎手經搶救無效死亡，相關部門及賽事方已展開調查及善後工作。女騎手丈夫表示與妻育有三個年幼孩子，33歲的她四年前開始騎自行車，這是她第一次到天門山參賽。

來源：YouTube

綜合媒體報導，本次自行車挑戰賽由湖南省體育局和張家界市政府主辦。比賽時間為8月8日，賽事規模為2000人。線路起點從天門路出發，天門洞停車場為比賽終點，中途還要經過通天大道。其中柏油路面30%，水泥路面70%，隧道3處。

比賽線路一共16公里，全程都在張家界天門山景區進行，沿途風景極為壯觀。據一位參賽選手透露，比賽上午9點30分開始，男子公路組選手率先出發，女子公路組則緊隨其後，當天一共有數百名女選手參加比賽。

發生意外的女騎手來自湖南冷水江的一家騎行俱樂部，她的實力強勁，一路超越了不少男選手，最終用1個多小時完成比賽，在數百名女選手中排名第32名，成績非常優秀。中午12點，比賽全部結束以後，選手們開始分批下山，主辦方為每一批選手都安排了一輛引導摩托車帶路，並控制騎手們的下山速度。

事件現場照片，女選手由上方懸崖摔下。（取材自紅星新聞）
事件現場照片，女選手由上方懸崖摔下。（取材自紅星新聞）

一名騎手透露，事故發生路段雖然是轉彎，但屬於雙車道，可以同時允許兩輛旅遊大巴錯車，大家都在事發彎道靠右行駛，也就是靠近山體的一側，但這位女選手不知道屬於什麽情況，發生了墜崖的事故。

現場照片可以發現，女騎手從公路外側墜崖，重重的摔到了下一層的公路上，目測高度在40到50米左右，當時其他騎手趕緊給女騎手做心臟復甦，但無奈傷勢過重，救護車趕到時已沒有了生命體徵，醫生直接宣布院前死亡。

張家界天門山自行車賽路線起伏大，沿途以風景秀麗著稱。（取材自張家界自行車協會）
張家界天門山自行車賽路線起伏大，沿途以風景秀麗著稱。（取材自張家界自行車協會）

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