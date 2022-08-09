西安整形醫師自家診所抽指猝死 友人爆同意書沒簽字 懷疑死因

小麗的死亡醫學證明（推斷）書。(取材自正觀新聞／受訪者供圖）

西安一名整形醫師近期在自家診所進行「抽脂」手術 ，卻猝死 在手術台上，死亡原因指向「麻醉意外」，但醫師友人懷疑案情不單純，加上家屬「已和診所私了」拒絕受訪，引發揣測。

正觀新聞報導，這名醫師小麗（化名）擁有「整形專家」、「整形外科主治醫師」、「佳蕊商學院技術院長」多個頭銜，是這家醫美機構的整形醫師兼講師。她的好友婷婷（化名）說，「小麗此前說有人在她們門診做了抽脂填充術，效果很好，她也想做自體脂肪面頰填充術」婷婷回憶說，小麗7月16日晚上9點多走進了手術室，沒想到竟成了永別。

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報導稱，婷婷提供小麗的門診病歷上，寫著「手術名稱『自體脂肪豐面頰（填充術）』，入室時間21：15，手術開始時間21：40」，婷婷質疑：「病歷是事後才補的。」經查看，這份病歷上所有患者簽字的部分均是空白，包括手術知情同意和麻醉知情同意書。

婷婷表示，一位知情者曾講述小麗意外發生後的情況：「當晚10點剛過，有工作人員緊張地出來找聽診器與搶救藥，小麗的一位親友意識到情況不對詢問情況時醫師說『你別管』，又匆匆進了手術室。在她們進進出出的時候，這位親友不顧阻攔進了手術室，看到裡面已經是一片狼藉。那時醫師護士已經慌了，手術服散落一地，小麗躺在手術床上全身及面部發青，她的氣管插管中有血，此時小麗瞳孔已經散大，沒了呼吸和心跳。醫師打了120以後，小麗被送其它醫院搶救。

後經西安市人民醫院搶救仍是無力回天，小麗的死亡醫學 證明（推斷）書顯示：死亡地點麗星嘉蕊醫療美容，死亡原因麻醉意外。

報導說，據知情人士透露：「這家醫美診所沒有全麻手術的資質，出事以後麗星醫美的老板沒有出面過，現在他們的牌子都撤了」。而西安市雁塔區衛生健康局醫政科的人員也表示，麗星醫美無麻醉科診療科目，有局部麻醉的資質，但沒有全身麻醉資質。

之後，媒體聯繫小麗的家屬，一位說「我們已經私了過了，不希望再介入」，另外一男子說「我們不接受採訪，就掛斷電話」。