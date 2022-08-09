我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

網壇一代天后小威廉絲 宣布退休

西安整形醫師自家診所抽指猝死 友人爆同意書沒簽字 懷疑死因

中國新聞組／北京9日電
小麗的死亡醫學證明（推斷）書。(取材自正觀新聞／受訪者供圖）
小麗的死亡醫學證明（推斷）書。(取材自正觀新聞／受訪者供圖）

西安一名整形醫師近期在自家診所進行「抽脂」手術，卻猝死在手術台上，死亡原因指向「麻醉意外」，但醫師友人懷疑案情不單純，加上家屬「已和診所私了」拒絕受訪，引發揣測。

正觀新聞報導，這名醫師小麗（化名）擁有「整形專家」、「整形外科主治醫師」、「佳蕊商學院技術院長」多個頭銜，是這家醫美機構的整形醫師兼講師。她的好友婷婷（化名）說，「小麗此前說有人在她們門診做了抽脂填充術，效果很好，她也想做自體脂肪面頰填充術」婷婷回憶說，小麗7月16日晚上9點多走進了手術室，沒想到竟成了永別。

來源：YouTube

報導稱，婷婷提供小麗的門診病歷上，寫著「手術名稱『自體脂肪豐面頰（填充術）』，入室時間21：15，手術開始時間21：40」，婷婷質疑：「病歷是事後才補的。」經查看，這份病歷上所有患者簽字的部分均是空白，包括手術知情同意和麻醉知情同意書。

婷婷表示，一位知情者曾講述小麗意外發生後的情況：「當晚10點剛過，有工作人員緊張地出來找聽診器與搶救藥，小麗的一位親友意識到情況不對詢問情況時醫師說『你別管』，又匆匆進了手術室。在她們進進出出的時候，這位親友不顧阻攔進了手術室，看到裡面已經是一片狼藉。那時醫師護士已經慌了，手術服散落一地，小麗躺在手術床上全身及面部發青，她的氣管插管中有血，此時小麗瞳孔已經散大，沒了呼吸和心跳。醫師打了120以後，小麗被送其它醫院搶救。

後經西安市人民醫院搶救仍是無力回天，小麗的死亡醫學證明（推斷）書顯示：死亡地點麗星嘉蕊醫療美容，死亡原因麻醉意外。

報導說，據知情人士透露：「這家醫美診所沒有全麻手術的資質，出事以後麗星醫美的老板沒有出面過，現在他們的牌子都撤了」。而西安市雁塔區衛生健康局醫政科的人員也表示，麗星醫美無麻醉科診療科目，有局部麻醉的資質，但沒有全身麻醉資質。

之後，媒體聯繫小麗的家屬，一位說「我們已經私了過了，不希望再介入」，另外一男子說「我們不接受採訪，就掛斷電話」。

小麗生前的工作照。(取材自正觀新聞／受訪者供圖）
小麗生前的工作照。(取材自正觀新聞／受訪者供圖）

手術 醫學 猝死

上一則

陸網民熱中搜索台灣地圖 赫見「京台高鐵」顯示3個字

下一則

香港百年老店蓮香樓熄燈 剩上環蓮香居續經營

延伸閱讀

治療脊椎病變 慎選手術

治療脊椎病變 慎選手術
43歲女以為痔瘡血便又腹瀉 查出直腸長惡性腫瘤

43歲女以為痔瘡血便又腹瀉 查出直腸長惡性腫瘤
包皮槍手術 出血少、恢復快、術後照護更方便

包皮槍手術 出血少、恢復快、術後照護更方便
美腿冒小腫塊竟是惡性肉瘤 妙齡女急手術保命

美腿冒小腫塊竟是惡性肉瘤 妙齡女急手術保命

熱門新聞

(取自央視)

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

2022-08-04 03:20
東部戰區披露影片，宣示「嚴陣以待聽令而戰」、「埋葬一切來犯之敵」。(視頻截圖)

解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

2022-08-02 02:30
瑯琊病毒在山東、河南已經發現35例感染個案。（美聯社）

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

2022-08-07 03:40
中國外交部發言人華春瑩（左圖）、俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（右圖）。（路透、美聯社）

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

2022-08-08 21:14
中國外交部5日傍晚宣布對裴洛西訪台採取對美反制措施。（圖／取自大陸外交部官網）

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

2022-08-05 09:36
解放軍遠程火箭炮近年技術有所突破，提高射程與精度，圖為解放軍4日對台灣周邊進行的遠火射擊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

專家：遠程火箭彈技術大突破 對台不需用「東風」

2022-08-06 11:18

超人氣

更多 >
年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請

年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請
曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」

曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」
川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱
拜登：不擔心台灣情勢 解放軍應不會有進一步行動

拜登：不擔心台灣情勢 解放軍應不會有進一步行動
華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油