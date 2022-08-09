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粵男下班用微信工作 身亡算工傷 判決具標桿意義

中國新聞組／北京9日電
廣州男子下班後續用微信工作突逝，法院認定工傷。(路透)
廣州男子下班後續用微信工作突逝，法院認定工傷。(路透)

廣州一名男子下班後在家用微信繼續工作，不料突發疾病死亡，卻不被認定工傷，妻子上訴，一審敗訴，上訴二審，被認定符合在工作時間突發疾病死亡的情形 ，責令社保局對工傷認定申請重新作出處理。

廣州日報報導，這名石姓男子2020年某工作日19時40分左右，在家中突發疾病倒地死亡。石男微信聊天紀錄顯示，事發當天下班回家後，其通過微信與同事、客戶洽談工作，當晚19時55分，石男所在的微信群的其他同事仍在繼續回覆工作內容。

石男的妻子向當地社保局提出工傷認定申請。社保局作出被訴「不予認定工傷決定書」，對石男的死亡情形決定不予認定或視同工傷。田妻不服，訴至法院。廣州鐵路運輸法院一審認為，石男於家中突發疾病時不屬於工作時間，也不屬於工作崗位，駁回田某的訴訟請求。田某不服，提起上訴。

廣州鐵路運輸中級法院二審認為，隨著互聯網技術的日益完善，居家線上辦公已經成為很多行業、領域的工作常態，在此期間發生人身傷害、傷亡的情況並不少見，認定石男下班後居家線上辦公突發疾病死亡的情形應當視同工傷。責令社保局在判決生效之日起60日內對田某的工傷認定申請重新作出處理。

有評論指出，下班用微信工作發病被法院認定工傷，準確把握了工傷保險法律制度的立法本意，具有標桿意義，也給勞動者吃下了一顆「定心丸。

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