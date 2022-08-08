1張床19萬…租別墅附百萬家具 房客怕被「套路」想退租

涉事別墅裡的家具高檔。（取材自紅星新聞）

四川成都一名曾先生為公司租了一套獨棟別墅，月租金 2.2萬元（人民幣，下同，約3252美元），沒想到簽約後，房東 拿來一份物品移交清單，顯示屋內的家具總價上百萬元。曾先生的老闆擔心被套路，想要退租，房東竟索要高額違約金，讓曾先生大呼太不合理。

紅星新聞報導，這套獨棟別墅，套內面積400多平方米，帶大花園，精裝修，月租金2.2萬元。曾先生公司與房東簽了一年合同，「我們一次性支付了5萬元（約7392美元）押金，及三個月租金共計11.6萬元（約1.7萬美元）給房東」。

簽完合同幾天後，房東將多達十幾頁的房屋物品移交清單交給了曾先生等人，物品共計上百件。有一張19萬元的床、一套12萬元的書櫃、一張5萬元的沙發，各類物品總價值上百萬元，若損壞或丟失，賠償可不是一個小數目。

公司法定代表人認為，房東的物品價格過高，又沒有依據，擔心被套路，向房東提出退租的要求。但房東卻不願退還5萬元押金，並要額外再收取一個月租金作為違約金，共計7.2萬元。「我們一天都沒住過，交房手續也沒辦完，房東要求太不合理」。

涉事別墅裡的家具高檔。（取材自紅星新聞）

曾先生認為，「房東標注的物品價格太高了，又拿不出證明來，他寫好多就是好多，要是真賠償起來扯不清」。之後，他們提出了希望將物品清空後再入住的建議，卻遭房東拒絕。

房東回應，別墅裝修花費數百萬元，家具物品等都是歐式實木類的，市場價格本就昂貴。他標注價格的本意是提醒租客 要愛惜，並非敲詐。雙方簽署了租房合同、物品移交清單也簽字確認了，如今對方卻找理由不租了，「押金不退、收違約金都是按合同辦事」、「如果有異議，可以走法律程序」。

英濟律師事務所律師陳逢逢表示，租客提出退租，如果在租賃合同里面約定一定金額的違約金，一方違約，應當按照合同約定支付違約金，如違約一方認為違約金過高的，可以請求法院或者仲裁機構進行調整。