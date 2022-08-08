江西店鋪招牌不得寫經營內容 網酸進店面成開「盲盒」

網傳視頻顯示，多名身穿城管制服的人員將一家店鋪招牌上的「全麥麵食」「披薩焗飯」等字樣拆下。（視頻截圖）

開店招牌只能寫店名，進店面也成了開「盲盒」嗎？中國江西省上饒市信州區一餐廳老闆日前反映，城管說「店鋪的門頭只能寫店名，不能寫經營內容」，要求他將「無油炒菜、全麥麵食、披薩焗飯」等字樣拆除，此事曝光後，在網路上引起議論。

每日經濟新聞報導，網傳視頻顯示，多名身穿城管制服的人員將一家店鋪招牌上的「全麥麵食、披薩焗飯」等字樣拆下。該餐廳老闆表示，「城管提前五天告訴我說門頭上不能寫經營內容，讓我三天內自行拆除多餘字體。我和附近另一家商舖沒拆，8月1日城管就上門來把我們兩家門頭上多的字拆除」，雖然沒有罰款，但業者表示城管也沒有出示依據的文件。

對此，餐廳老闆覺得不合理，認為民眾就無法得知他的店裡賣了什麼東西；未來他可能會在門頭下安裝LED電子螢幕，用滾動字體告知顧客自己的餐廳賣了什麼餐飲。

上饒市城市管理局一名工作人員則表示，「現在有文件統一規定，招牌只寫店名。」該規定指出，「店招門楣內容只能有店面名稱及相關標識和圖案，禁止有經營範圍和商品種類等信息，禁止違反法律法規和公序良俗。」

信州區城管局表示，這是為了創文創衛工作，信州區統一規定，並非針對哪個商家，商家可以在店內設置電子屏展示具體內容。

不過，上述回應反而引起網友們熱議，認為即便城管等部門基於城市美觀、規範考慮，也無權插手店面招牌內容。

北京 青年報指出，過分干預經營者合法的經營行為，拆除現有店面招牌，只會增加經營者負擔，擾亂市場秩序，對後疫情 時代減輕經營者負擔，促進復工 復產有百害而無一利。