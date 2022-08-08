江蘇母「以死相逼」女兒嫁遠房親戚 她登記後告上法院

江蘇一位母親「以死相逼」女兒與遠房親戚結婚，但婚後兩人不睦撤銷了夫妻關係。圖為七夕登記結婚示意圖。（香港中通社）

江蘇省一位周姓女子，遭到母親強迫與遠房親戚相親，甚至還「以死相逼」她與該男子結婚，周女不勘親情壓力選擇與付男登記成為夫妻，但婚後兩人毫無感情基礎，讓周女最後仍告上法院，希望能撤銷兩人的婚姻關係。最終法院判決，婚姻因基於當事人意願，撤銷了周女與付男的夫妻關係。

環球網報導，周女早前在其母親安排下與付男相親，因為看上付男家境好，兩家人又有遠房親戚關係，周母非常希望女兒能嫁給付男。

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但周女並不想與付男交往，讓周母十分不滿，竟在某一天突然強行將在外地工作的周女接回家，並已言語脅迫女兒與付男結婚，否則就將她趕出家門，或是揚言「死給妳看」。周女擔心母親真的尋短，只好與付男登記結婚。

不意外地，周女與付男婚後毫無夫妻感情，兩人從未有過夫妻生活，周母卻再度脅迫女兒不能離婚，母女倆還因此多次發生爭吵與肢體衝突。直到周女受不了這樣的日子，決定上法院要求撤銷其與付男之間的婚姻關係。

法院判決，周女明確表示過不願意與付男結婚，卻被母親脅迫，是在「違背自由意志的情況下」與付男結婚，且兩人婚後並未建立夫妻感情，周母卻還阻止他們離婚，可見周母嚴重干涉了女兒的婚姻自由，構成脅迫行為，遂判決撤銷原告周女與被告付男之間的婚姻關係。

報導指出，中國民法典第1046條規定，結婚應當是男女雙方完全自願，禁止任何一方對另一方加以脅迫，禁止任何組織或者個人加以干涉。如果子女是在父母的脅迫下成婚，可以根據民法典第1052條的規定要求撤銷婚姻。