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新婚2天 陝女離世器捐救活3人 丈夫「或許某天能再見她的身影 」

中國新聞組／北京8日電
陜西省紅十字會為捐獻者家屬頒發的人體器官捐獻紀念章。（取材自華商報）
陜西省紅十字會為捐獻者家屬頒發的人體器官捐獻紀念章。（取材自華商報）

陝西省渭南市富平縣一名張姓女子在剛舉辦完婚禮的第二天，竟突發腦出血並腦疝，搶救無效被宣告腦死亡，家人悲痛欲絕之時，想起張女曾說過要捐獻遺體器官的心願，最終她捐贈的3個器官成功挽救3名患者，張女丈夫也表示欣慰。

華商報報導，張女生前陽光樂觀、極富愛心，一直憧憬和向往美好的婚後生活，卻在剛剛舉辦完婚禮的第二天，突發腦出血並腦疝，經當地醫院全力搶救，依然無力回天，張女被宣告腦死亡。

張女的家人被這突如其來的噩耗，轉瞬間從婚禮的歡天喜地一下打入至親陰陽兩隔的黑暗深淵，張女的家人都因此悲痛欲絕。由於家人曾在張女生前聽她說過，如果哪天發生了意外，願意捐獻器官去救人。遂決定捐獻張女可用器官，救治器官衰竭患者。

張女7日在紅十字會兩名協調員共同見證下，由西安交通大學第一附屬醫院人體器官捐獻獲取組織進行肝臟、腎臟捐獻手術。成功挽救了三位器官衰竭患者的生命，給這三個家庭帶去了生的希望。

張女丈夫在實現張女器官捐獻願望後說，「她的器官捐獻給了有需要救命的陌生人，讓別人的生命得以延續，造福社會。我雖然很傷心，但也很欣慰，或許某一天，在某個城市的人群中可以看到她的影子。」事後張女的家屬婉拒受訪，不想過多的提及此事。

另據都市快報指出，陜西省紅十字會人體器官管理中心副主任何潔表示，「這名患者所捐贈的三個器官挽救了3個患者，為3個家庭帶來了生的希望。 她的愛人對我們說，希望她的器官能在另外一個人身上延續，也許某天在哪個城市他還能見到愛人的身影。 」

渭南女子突發疾病離世後，家屬將她的器官捐獻，圖為示意圖。（取材自華商報）
渭南女子突發疾病離世後，家屬將她的器官捐獻，圖為示意圖。（取材自華商報）

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