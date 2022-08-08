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同事一個擁抱 湖南女子竟骨折了 雙方還鬧上法院吵賠償

中國新聞組／北京8日電
湖南岳陽一名女子被同事太用力擁抱導致肋骨骨折。(取材自新聞綜合)
湖南岳陽一名女子被同事太用力擁抱導致肋骨骨折。(取材自新聞綜合)

一個抱抱就導致骨折？湖南岳陽一名女子曹某因為被同事黃某太用力擁抱導致肋骨骨折，後來因為賠償談不攏，雙方因此鬧上法院。最後，法院判決黃某賠償曹某各項損失共計1萬餘元（人民幣，下同）。

根據湖南高院消息，岳陽市雲溪區法院近日審理了一起女子因被同事擁抱致胸肋骨骨折的身體權糾紛案件。

2021年5月27日，曹某在工作時，來到同事黃某工作的機器前，雙方進行了交談，曹某走時，被黃某從後面摟抱了一下。之後曹某感覺胸部疼痛，認為是黃某用力摟抱而夾傷了胸部，2021年6月1日在醫院進行CT檢查，發現右側4-5前肋、左側第四前肋骨折。

2021年6月9日曹某入住醫院治療，治療期間多次與黃某協商賠償事宜，但雙方未達成共識。之後曹某向法院提起民事訴訟，要求判決黃某賠償醫療費、誤工費、護理費等各項經濟損失。

法院經審理認為，黃某與曹某擁抱事件發生後，雖到第5天的2021年6月1日才發現曹某胸肋骨骨折，但有兩位現場人員證實曹某在現場發出尖叫聲，且曹某受傷部位符合擁抱範圍，也無證據證實曹某受傷是其他原因所致。

根據民事訴訟證據高度蓋然性原則，可以認定曹某胸肋骨骨折係由黃某對曹某的擁抱行為所致。黃某的過失行為與曹某身體損害結果之間有因果關係。對此，黃某應承擔曹某受傷的主要責任；因曹某拖延到事發後的第13天即2021年6月9日才去治療，造成傷情擴大，也應承擔次要責任。

根據本案實際情況，黃某以承擔曹某損失70%為宜。判決黃某賠償曹某醫療費、誤工費、護理費等各項損失共計1萬餘元。

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