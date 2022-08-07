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中國最長木拱廊橋 近千年福建萬安橋焚毀

中國新聞組／北京7日電
福建屏南900年歷史萬安橋著火，橋體已燒毀坍塌，是國家重點文物保護單位。（取材自每日經濟新聞）
福建屏南900年歷史萬安橋著火，橋體已燒毀坍塌，是國家重點文物保護單位。（取材自每日經濟新聞）

位於福建省寧德市屏南縣的萬安橋9日著火，這座有900年歷史的木橋，全長98.4公尺，沒有用到一顆鉚釘，是全國最長的木拱廊橋，系國家重點文物保護單位。火勢當晚即被撲滅，沒有人員傷亡，但橋體已燒毀坍塌。當局初步調查稱，可能是民間不慎用火導致，正進一步調查。

來源：YouTube

綜合媒體報導，萬安橋位於寧德市屏南縣長橋鎮長橋村，距今已有超過900年的歷史，原名「龍江公濟橋」，後改稱「彩虹橋」，萬安橋是現名。據「玉田志略」記載，該橋宋代始建。清康熙47年（1708）曾遭火焚，清乾隆7年（1742）、民國21年（1932）兩次重建。2006年5月25日作為「閩東北廊橋」之一公布為第六批國家重點文物保護單位。

火災前的萬安橋。（取材自每日經濟新聞）
火災前的萬安橋。（取材自每日經濟新聞）

萬安橋為五墩六孔木拱廊屋橋，原名「龍江公濟橋」、「彩虹橋」，始建於宋朝，經歷數次的毀壞與重建，現存的橋身建築重修於1932年，寬4.7米，舟形墩，不等跨，橋屋38開間、立柱156根，橋西北有重簷橋亭，氣勢雄偉，端莊古樸。

火災前的萬安橋。（取材自觀察者網）
火災前的萬安橋。（取材自觀察者網）

作為全國最長的古廊橋，萬安橋於2012年入選中國世界文化遺產預備名單。萬安橋在中國古代橋梁建築科學技術史上具有重要價值。2011年5月，中國城區最長的木拱式廊橋、武夷山市的餘慶橋燒毀。而隨著萬安橋的起火，網友紛紛惋惜，大型木拱廊橋的背影已漸行漸遠。

火災前的萬安橋。（取材自觀察者網）
火災前的萬安橋。（取材自觀察者網）

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