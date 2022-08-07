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枯樹空心價格差 毒死古樟樹倒賣…湘贛5團伙20人被捕

中國新聞組／上海7日電
犯罪嫌疑人指認現場。（取材自澎湃新聞）
犯罪嫌疑人指認現場。（取材自澎湃新聞）

湖南長沙市有兩株掛牌古樟樹異常枯死，引起公安局好奇，調查發現，竟是犯罪團伙毒害古樹謀財。長沙公安局日前通報，成功偵破毒害古樹團伙5個，已抓獲涉案嫌犯20人，在湘贛兩省9縣查明涉案現場31處，受害古樹43株（其中遭毒害的35株，非法收購、採伐的8株）。

澎湃新聞報導，2021年6月，長沙瀏陽市金剛鎮政府向瀏陽市森林公安局移送線索，稱境內兩株掛牌古樟樹異常枯死。經公安局縝密勘察，發現兩株古樹是人為毒害致死，公安局迅速成立專案組展開偵查。2022年1月，專案民警成功逮捕歐陽某某等7名毒害古樹犯罪團伙。

偵訊發現，嫌犯杜某某、謝某某從事倒賣枯死古樹生意，從各地收購枯死古樹轉賣到閩浙一帶，主要用於雕刻佛像或工藝品，因天然枯死的古樹大多腐朽或空心，價格不好，從而打起了毒死活樹再倒賣牟利的主意。

歐陽某某等人毒死古樹後，到當地林業部門騙取採伐手續，再向當地村民低價收購，然後高價轉賣給浙江人杜某某、江西人謝某某。

2022年3月，長沙市公安局成立「6·06」專案組，全力偵查此案。調查足跡遍布湘贛浙閩渝桂六省，最終共抓獲犯罪嫌疑人6人。

截至8月3日，專案組共查明毒害古樹團伙5個，已抓獲涉案犯罪嫌疑人20人，在湘贛兩省9縣查明涉案現場31處，查明涉案古樹43株。至此，一個毒害古樹的犯罪網絡徹底摧毀。

民警現場勘測。（取材自澎湃新聞）
民警現場勘測。（取材自澎湃新聞）

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