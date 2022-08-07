又一盲盒… 無主行李箱炒賣 律師：不合法

有商家用「女學生行李箱」、「女租客行李箱」等誘導性詞彙，配上模糊的女生照片來吸引消費者，引發爭議。(視頻截圖)

盲盒近年頗受年輕人喜愛，繼「快遞盲盒」後，最近又衍生出「行李箱盲盒」，不少商家直接在網上售賣「行李箱盲盒」，還有不少視頻博主在各大平台上直接做起「行李箱盲盒」開箱測評，引發討論。律師直言，把「行李箱」變「盲盒」銷售並不合法。

來源：YouTube

光明網報導，「行李箱盲盒」最近在網絡上爆火，只見視頻中的博主從行李箱裡一一拿出來鏡子、水盆、髮夾、高跟鞋…甚至曾發現價值近4000人民幣(約595美元)的名牌戒指和項鍊。

知情人士說，行李箱盲盒大致分兩類，一類是商家炒作，用「女學生行李箱」、「女租客 行李箱」等誘導性詞彙，甚至配上模糊的女生照片，來吸引消費者。這些行李箱並非機場 、火車站所遺留，而是商家自己包裝，用低俗噱頭吸引購買。網路售賣多屬這類。

另一類情形，行李箱確實有可能是從機場、火車站流出來，國外機場就有類似的公開拍賣行為。這是國外航空公司處理無人認領行李箱的一種慣常操作。廣州白雲機場行李處人員就指出，行李如果有貼行李條，會退到始發站，超過90天會交給航空公司處理。

律師陳俏丹表示，「行李箱盲盒」直播開箱行為有爭議，首先購買這樣的行李箱，就存在一定的法律風險和隱患；另外，在網路上直播開箱，極易侵犯原物主隱私 權，風險大，認為應該嚴令制止。