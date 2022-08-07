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弄丟男友送的勞力士名表 浙女判賠5.8萬

中國新聞組╱杭州7日電
女子不小心弄丟男友給的勞力士，被法院認定保管不善，判賠5萬8000人民幣。圖為示意圖。（取材自南方都市報）
女子不小心弄丟男友給的勞力士，被法院認定保管不善，判賠5萬8000人民幣。圖為示意圖。（取材自南方都市報）

七夕節剛過，情人間隨處可見鮮花、禮物、紅包轉帳，然而浙江寧海法院剛審結了一起女子因弄丟男友贈送的勞力士手表，被男友起訴，要求賠償人民幣5萬8000元(約8620美元)的案件，話題「女子不小心弄丟男友送的勞力士遭索賠」一度衝上熱搜。

來源：YouTube

錢江晚報報導，2021年5月，小李和小陳在酒吧相識後，迅速墜入愛河；三個月後，兩人又到該酒吧，巧遇隔壁桌客人出手闊綽，送了很多貴重物品給同行的女生，小陳流露出羨慕眼神，身邊的朋友也跟著起哄。小李為了給女友充場面，當即把手上勞力士手表送出。

第二天酒醒後，小李有些後悔，便在微信上詢問小陳：「表是我爸送我的，很貴，不能輕易送人，你保管好。小陳想歸還，小李說：「你戴著吧，別賣了就行。」

然而就在七夕這天，小陳戴著手表出去玩後把手表弄丟，她第一時間跟小李說，小李著急上火地讓小陳好好找，實在找不到就折價賠償。「送我的就是我的東西，我為什麼要賠」，兩人為此事大吵一架，情侶也一拍兩散。

據報導，索賠手表無果的小李到寧海法院起訴，要求小陳賠償手表一塊，價值5萬8000元。

小李認為，當時是將手表借與小陳充場面，酒醒後也多次催促小陳歸還手表，但小陳以各種理由推脫。小陳氣憤地表示，既然雙方是戀愛關係，就不存在借用關係，因此不需要賠償。

法院審理認定，小李與小陳間關於手表的法律關係為借用合同關係。小陳借用小李手表後，負有妥善保管，按約定返還的義務，現小陳保管不善，造成手表丟失，應對小李的損失負有賠償責任。故依法判決小陳賠償5萬8000元。

一審判決後，小陳提起上訴，寧波中院維持原判。

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