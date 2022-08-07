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距監獄大門僅100米…河北釋囚報復 砍死2獄警1傷

中國新聞組╱北京7日電
河北石家莊獄警在離監獄大門約100米處被人用刀狂刺，其中兩人當場身亡。(視頻截圖)
河北石家莊獄警在離監獄大門約100米處被人用刀狂刺，其中兩人當場身亡。(視頻截圖)

河北石家莊市市紅星街附近發生襲警案，兩名石家莊監獄的獄警及一名監獄工作人員，在離監獄大門約100米處被人用刀狂刺，其中兩人當場死亡，另一人重傷。兇嫌是一名曾經在石家莊監獄服刑的囚犯，目前已被抓獲。

來源：YouTube

北京青年報報導，8月5日上午10時30分許，石家莊監獄附近有一名男子持刀連續傷害三人，行凶後遁逃到監獄對面的一處小區。網上流傳現場的視頻顯示，紅星街與頤宏路交叉口副近聚集大批警車，一名穿警服的男子倒地，身邊有血流出；另一名穿警服人員也趴在地上，頸部有血流出，有人在旁邊施救。凶案距離石家莊監獄門口約100米。

報導指出，石家莊市公安局長安分局發布通報，被刺的三人，兩人經搶救無效死亡，一人無生命危險；行凶嫌犯楊某業（男，50歲，辛集市人）已被公安機關抓獲，案件正進一步偵辦中。

報導稱，楊某業故意傷害罪被判無期徒刑，2000年入石家莊監獄服刑，後減刑為有期徒刑20年，2020年刑滿釋放。出獄後，楊某業因對監獄管教人員心存不滿，便採取極端報復行為，8月5日埋伏在監獄附近，持刀狂刺2名監獄民警和1名監獄工作人員。

由於近期持刀傷人案件頻發，引發網民熱議，「為什麽持刀傷人事件越來越多」、「唐山燒烤店事件這麽久了，還沒有結果」、「被逼瘋的人越來越多了」、「不能再這樣持續高壓、持續兩極分化了」，也有網民認為，「現在很多事情發生，背後的故事沒人知道，所以這樣事就發生很多」。

另外一名穿著制服的預警倒臥在監獄大門口。(視頻截圖)
另外一名穿著制服的預警倒臥在監獄大門口。(視頻截圖)

監獄 公安 北京

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