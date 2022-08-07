裴洛西？「慶祝『她』成功落地」 中企遭轟節目停播

海天味業微信帳號的「慶祝她成功落地」貼文，引發中國網友怒火。(取材自微博)

美國眾議院院長裴洛西 (Nancy Pelosi，前譯波洛西 )日前訪台，引起中國大陸不滿並宣布軍演。不過，在這個敏感時刻，生產調味品的大陸著名企業海天味業，在旗下微信 帳號「海天官旗朋朋」推出「慶祝」活動，馬上大陸網友一陣砲轟，連帶海天味業贊助的節目，也馬上宣布本周停播。

自由亞洲電台報導，在裴洛西抵達台灣之後，海天味業小編隨即在微信發文：「為了慶祝『她』成功落地，所有主播傭金拉滿最高機制，賠錢幹。」隨即吸引大批網友留言責罵。

有網友質疑，「這個是台灣品牌嗎？如果是，那性質更加惡劣，台蛙真是白眼狼，賺著人民幣還這麼下三濫，滾出大陸，送你一句早日涼涼」、「退出大陸市場，滾去台灣啊」，更有不少網友呼籲「以前必買海天，以後換李錦記，換其他品牌」。

在網友連串砲轟後，小編發出道歉聲明：「本人對於今日竄訪中國台灣地區，嚴重抵制！！！朋友圈已經刪除並且公開道歉，對不起！」

海天官方旗艦店客服回應中國傳媒查證表示，「海天任何時候以愛國愛黨為榮，如屬實，會嚴肅處理，請您放心」。至於具體調查進度，客服表示，目前仍在調查。

疑似受到「裴洛西訪台慶祝」事件影響，海天味業贊助的直播節目「怎麼辦！脫口秀專場」跟著宣布，「因技術原因，本周三、四暫停播出，感謝理解與支持。」

不少觀眾在下方留言指，「技術是藉口，因為台灣問題」。