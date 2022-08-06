膠水釋毒氣 口罩龍頭奧美醫療43人中毒1死 被勒令停產

奧美醫療證實公司內部發生中毒事件造成員工43人住院，1人心梗身亡，初步判斷疑似中毒原因係吸入PET膠水釋放的四氯乙烷導致。（取材自界面新聞）

口罩 龍頭、上市公司奧美醫療發布公告稱，子公司荊門奧美有43名員工出現身體不適症狀，住院治療，其中一人在治療過程中突發急性心肌梗塞病亡；每日經濟新聞報導，經診斷為中毒事件，初步判斷，疑似中毒原因係吸入PET膠水釋放的四氯乙烷導致。

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據紅星新聞報導，羅先生與堂嫂都在荊門奧美車間工作，其堂嫂就是那位病故者。羅先生回憶說，7月31日下午工廠突然開始組織車間員工體檢，當晚11點，堂嫂就被拉到武漢 的醫院去了。

羅先生表示，其所在車間員工共計有一百餘人，「從7月31日開始每天都抽血體檢，公司安排住院，你就住院。一直到目前為止，都沒有一個人來回覆我們具體（中毒）原因和體檢結果。」

南方都市報指出，一名中毒員工張先生表示，他是臨時工，目前在湖北省新華醫院重症監護室，每天至少要抽6管血，已持續快一周。「現在主要原因據說是膠水有毒導致肝功能異常。」

張先生45歲，1個多月前才到奧美醫療在荊門的工廠當臨時工，主要在棉柔巾車間負責刷膠的活。他回憶，其於一周前就已感到身體不適，出現了感冒、嘔吐、拉肚子等症狀。「身邊有人十天前就吃不下飯，去醫院檢查不出來什麼原因，醫生說可能與工作有關。隨後醫院通知了荊門衛生部門，衛生部門要求工廠組織體檢，這才檢查出來此次中毒事故。」

據21世紀經濟報導，從時間線來看，事發之日為7月31日，奧美醫療在事發6天後才在公告中模糊表述中毒事故發生時間為「近日」，難免令人質疑信披的及時性。

區委、區政府已責成企業全部停工停產，對濕巾車間進行封閉，並對車間內、外環境採樣檢測 。初步分析，濕巾車間員工在包裝盒封盒過程中吸入或接觸了PET低白化膠水中的有毒物質，引起中毒症狀。

奧美醫療主營業務為醫用敷料等一次性醫用耗材的研發、生產和銷售。奧美醫療擁有5000多名員工。自2008年始，奧美醫療已連續12年保持中國醫用敷料行業出口第一。