爛尾樓風暴 鄭州砸百億「拆彈」河南「交房即交證」明年上路

爛尾樓風暴，鄭州擬砸百億人民幣「拆彈」，圖為鄭州某商品房銷售中心展示的樓房沙盤。（取材自中新網）

爛尾樓風暴襲捲中國，鄭州「拆彈」大手筆，「房地產紓困 基金設立運作方案」日前出台，規模暫定人民幣100億元（約14.78億美元），依「政府引導、多層級參與、市場化運作」原則，由中心城市基金下設立紓困專項基金，採用母子基金方式運作，吸引不同類型社會資本共同出資設立子基金，資金分期到位。

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據澎湃新聞報導，紓困專項基金重點通過引導、鼓勵央企、省級國企等社會資本以及AA以上的市、區兩級國有投融資公司等主體，以市場化、法制化方式參與盤活市域內未來銷售收入能夠覆蓋項目投資 的存量房地產項目，紓解房企短期出現的資金流動性困難，並通過將盤活資金專項用於危困房企問題樓盤項目，解決部分社會關注的停工停按揭月供問題。

運作方式顯示，由紓困專項基金與市區兩級國有公司、社會資本等組建子基金作為實施主體，原則上紓困專項基金出資比例不高於30%。

按照方案，由子基金對項目實施全封閉管理，按照銷售進度逐步回收投資，並陸續退出；盤活資金專項用於危困房企問題樓盤。達到「盤活一個、救活一批」的槓桿撬動效應，逐步化解潛在風險。

方案明確，危困房企收到盤活資金後，應將資金全部用於其前期投資的若干已停工停按揭月供樓盤，盡快實現復工復產。

另據中國新聞網報導，河南省自然資源廳13個部門聯合印發「關於全面推行新建商品房『交房即交證』的實施意見」，自明年1月1日起，該省全面實施城鎮規畫範圍內新取得國有建設用地使用權的預售商品房項目「交房即交證」，並實現常態化運行。

據悉，該「意見」旨在著力構建政府主導、部門監管和企業主責、購房人配合的責任體系，有效防止新增「問題樓盤」和不動產登記歷史遺留問題，逐步實現新建商品房「交房即交證」「住權與產權同步」。