繼母與夫吵架 拿5歲兒當出氣筒 毆打致死「不是第一次動手」
重慶開州一名5歲男童近日疑因繼母與父親爭吵，被怒氣牽連的男童遭虐打致死，事發後，警方對犯罪嫌疑人岳女（男童繼母）刑事拘留，並提請檢察院批捕。新聞視頻顯示一名臉上有傷的男童被搧了多個耳光。
綜合媒體報導，該男童楊楊（化名）被送到開州區人民醫院時已無生命跡象，其主要死因為肝臟破裂所致。
來源：YouTube
據報導，楊楊三個月大時父母離婚，楊楊的父親和岳女是二婚重組家庭，楊楊跟著岳女生活，但是否涉及婚內出軌暫時不詳。7月29日深夜，楊楊在外工作的父親與岳女在電話中發生爭吵，心中有氣的岳女隨後便毆打楊楊。
男童被打時，兩個姊姊也在場，據大姊姊事後描述，男童當時躺在地上，就已經翻白眼了，但繼母不敢送去醫院。隨後到凌晨4點時，見情況不對，才不得不把孩子送到開州區人民醫院搶救，到醫院時已無生命跡象，急診科工作人員說，楊楊致死原因是肝臟破裂。醫護人員發現異常，隨後向警方報警。
據鄰居稱，男童的父親平時在外地工作，繼母在家看管孩子，男童並不是第一次被繼母虐打。
開州區區委宣傳部相關負責人表示，岳女在醫院被公安機關抓獲，目前已被刑事拘留，其他部門正積極配合善後事宜。
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