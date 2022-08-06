「辱母殺人案」 于歡結婚了 妻子不介意過往 努力賺錢償債

「辱母殺人案」當事人于歡在抖音發布自己和妻子在一家酒店舉辦結婚儀式的視頻，受到眾多網友的祝福。（取材自抖音）

山東聊城「辱母殺人案」當事人于歡5日在冠縣舉辦婚禮，受到眾多網友的祝福。6年前，因不堪母親受辱，22歲的于歡刺傷4名暴力催債人，1人死亡，最終獲刑5年。

來源：YouTub

極目新聞報導，于歡表示，妻子是一年半前通過相親認識的，她並不在意自己的過往。于歡的代理律師殷清利受邀當證婚人，他說，這是他第一次當證婚人，他感覺比作為律師上法庭時都要緊張。6年來，他見證了于歡從一個茫然不知所措的青年到現在一個男人的蛻變過程，一路走來非常不容易，他為于歡現在的狀況感到高興。

「辱母殺人案」當事人于歡在抖音發布自己和妻子在一家酒店舉辦結婚儀式的視頻，受到眾多網友的祝福。（取材自抖音）

2016年4月14日，因不堪母親受辱，時年22歲的于歡用水果刀刺傷4名暴力催債人致其中1人死亡。2017年2月，山東聊城中院以故意傷害罪判處于歡無期徒刑。2017年6月，山東高院 改判，認為于歡係防衛過當，最終獲刑5年。2020年11月18日，于歡獲減刑提前出獄。

另據封面新聞報導，于歡出獄後，才知道家裡欠了不少債，又還借出去120多萬元沒有收回來。于歡通過電話跟還在獄中的父親商量，他要去討回這筆債。父親同意但也告訴他，「遇事不要衝動」。

此後，于歡一邊忙於打官司，一邊忙於陪母親聯繫曾經的客戶和工人，期待收回欠款後，把拖欠工人的工資給還上。2021年10月，他和父母起訴多人要求償還120萬元借款的官司勝訴。

此後，于歡一邊還債，一邊在冠縣開了「歡萊柯優選超市」。家裡的廠還沒有恢復。他稱，希望「讓大家看到，以前（我）這個讓人費心費力的小孩兒，現在能夠有穩定的家庭和生活狀態。」