士力架廣告將台灣定位成國家 被大陸網友出征後道歉

中國網友控訴士力架，士力架中國官方微博發布聲明致歉。(路透資料照片)

中國大陸對台灣軍演之際，士力架巧克力（SNICKERS）近期在海外推出的一支廣告影片將台灣列為國家，遭大批中國網友出征揚言抵制。力士架中國5日發文致歉意，表示相關內容已整改。

中央社報導，士力架與南韓 天團BTS 合作，近期推出包裝改為BTS歌名的促銷活動。士力架推出一支廣告影片顯示，這個活動僅在南韓、馬來西亞和台灣舉行，片中顯示中華民國國旗與馬來西亞、南韓國旗並列，明確將台灣定位成國家。

這支廣告影片遭中國網友轉發，指控「士力架把台灣定位成國家」，其後引發大批中國網友出征士力架中國官方微博 ，痛批「士力架是台毒」、「公然挑釁」，揚言抵制所有瑪式產品。

士力架中國官方微博5日發布聲明稱，留意到關於士力架在亞洲個別地區相關活動的報導，對此高度重視並深表歉意。已第一時間要求士力架當地團隊對其官方網站、官方社交帳號進行核查與調整，確保公司宣傳內容準確無誤，目前活動所涉及市場均已完成相關內容的整改。

聲明並稱，瑪氏箭牌尊重中國國家主權與領土完整，嚴格遵循中國當地的法律法規開展業務運營活動。

後經搜尋士力架社群官網，已經找不到這支廣告影片。

瑪氏食品（中國）旗下擁有士力架、德芙（Dove）、綠箭DOUBLEMINT、益達、彩虹糖等知名品牌，在中國市占率相當高。