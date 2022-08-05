我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉槍殺紐約外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

網紅方便麵爬滿螞蟻 閱讀量破6億 白象爆食安糾紛…最終賠千元

中國新聞組／北京5日電
消費者李女士說，她購買的白象湯好喝招牌豬骨湯麵，麵餅上滿是螞蟻。（取材自每日經濟新聞）
消費者李女士說，她購買的白象湯好喝招牌豬骨湯麵，麵餅上滿是螞蟻。（取材自每日經濟新聞）

一則「白象方便麵被曝麵餅上滿是螞蟻」的微博衝上熱搜，閱讀量更破6.2億，白象食品官方微博發布聲明稱，經核查，此事絕非本公司生產過程中出現的品質問題，強調對於捏造散布不實信息、誤導公眾、毀損本公司聲譽者，白象將通過法律手段維護自身合法權益。

影音來源：YouTube

綜合每日經濟新聞、瀟湘晨報報導，消費者李女投訴稱，她於7月26日下單購買一個五連包的白象湯好喝招牌豬骨湯麵，7月27日收貨。7月29日開封其中一包，準備下鍋煮麵時發現，麵餅上滿是黑色小點點，拿近一看竟全是螞蟻。

李女第一時間拍照取證，並致電白象消費者熱線，客服稱李女提供的照片，無法辨認來源於產品本身，只有開袋口的邊緣部分有，判定為受到外部蟲害浸染了，願意以2倍購買價格人民幣29.6元補償李女，雙方討價還價，客服最終提出100元賠償方案。

「我不接受這樣的補償措施，這個方便麵我打開就這樣，我也不至於去P圖。」李女士說，希望白象能夠按照「食品安全法」賠償人民幣1000元。據悉，最終白象按照相關法律賠償人民幣1000元（約148美元），糾紛已解決。

有不少網民質疑這是運輸及存放出問題，和廠家無關：「說有螞蟻我就覺得搞笑，你當手工作坊麼？」、「這個不可能是在生產線上進入的，很可能是存放時包裝有破損爬入去的」、「這種不是儲存不當導致的麼」。

另據網易報導，白象方便麵這麼多年來一直不溫不火，先是因公司廣招殘疾員工，隨著北京冬殘奧會小火了一把，然後康師傅老罈酸菜麵傳出光腳踩酸菜事件，使白象重新進入大眾視野。與鴻星爾克一樣，被廣大富有正義感和同情心的網友們發現，然後買爆。

白象方便麵應該是純國貨品牌，曾經斷然拒絕了日本企業的收購，防止日資控制中國方便麵市場。

白象湯好喝招牌豬骨湯麵。（取材自知乎）
白象湯好喝招牌豬骨湯麵。（取材自知乎）

微博 北京 日本

上一則

秦剛投書華郵：中美須謹慎有效處理和管控「台灣問題」

下一則

曹興誠捐款助國防 中國台辦：代表不了台灣工商界

延伸閱讀

螞蟻系人事變動 倪行軍出任支付寶董座

螞蟻系人事變動 倪行軍出任支付寶董座
網紅想當芭比 砸6萬英鎊整形 老公也整成肯尼

網紅想當芭比 砸6萬英鎊整形 老公也整成肯尼

中國網紅「吃播」大白鯊 百萬粉絲帳號遭封 恐判10年以上

中國網紅「吃播」大白鯊 百萬粉絲帳號遭封 恐判10年以上
女網紅穿比基尼釣魚太清涼 釣客：很難專心

女網紅穿比基尼釣魚太清涼 釣客：很難專心

熱門新聞

(取自央視)

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

2022-08-04 03:20
張常寧與籃球選手吳冠希補辦婚禮。（取材自微博）

中國女排張常寧嫁籃球選手 姚明賀詞：生娃不能放給排球

2022-07-30 08:53
閔亨才在崖洞中。（取材自紅星新聞）

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

2022-07-30 07:00
東部戰區披露影片，宣示「嚴陣以待聽令而戰」、「埋葬一切來犯之敵」。(視頻截圖)

解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

2022-08-02 02:30
中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
黎德聰13歲被以3500元拐賣至安徽嫁於40歲男子，後生下兩孩。（視頻截圖）

雲南13歲女被拐賣安徽生子 全村監視 被威脅「敢逃跑挑斷腳筋 」

2022-07-31 10:00

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀

中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀
批中國跋扈 聯電曹興誠捐30億台幣 強化台灣國防

批中國跋扈 聯電曹興誠捐30億台幣 強化台灣國防