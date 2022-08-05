網紅方便麵爬滿螞蟻 閱讀量破6億 白象爆食安糾紛…最終賠千元

消費者李女士說，她購買的白象湯好喝招牌豬骨湯麵，麵餅上滿是螞蟻。（取材自每日經濟新聞）

一則「白象方便麵被曝麵餅上滿是螞蟻」的微博 衝上熱搜，閱讀量更破6.2億，白象食品官方微博發布聲明稱，經核查，此事絕非本公司生產過程中出現的品質問題，強調對於捏造散布不實信息、誤導公眾、毀損本公司聲譽者，白象將通過法律手段維護自身合法權益。

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綜合每日經濟新聞、瀟湘晨報報導，消費者李女投訴稱，她於7月26日下單購買一個五連包的白象湯好喝招牌豬骨湯麵，7月27日收貨。7月29日開封其中一包，準備下鍋煮麵時發現，麵餅上滿是黑色小點點，拿近一看竟全是螞蟻。

李女第一時間拍照取證，並致電白象消費者熱線，客服稱李女提供的照片，無法辨認來源於產品本身，只有開袋口的邊緣部分有，判定為受到外部蟲害浸染了，願意以2倍購買價格人民幣29.6元補償李女，雙方討價還價，客服最終提出100元賠償方案。

「我不接受這樣的補償措施，這個方便麵我打開就這樣，我也不至於去P圖。」李女士說，希望白象能夠按照「食品安全法」賠償人民幣1000元。據悉，最終白象按照相關法律賠償人民幣1000元（約148美元），糾紛已解決。

有不少網民質疑這是運輸及存放出問題，和廠家無關：「說有螞蟻我就覺得搞笑，你當手工作坊麼？」、「這個不可能是在生產線上進入的，很可能是存放時包裝有破損爬入去的」、「這種不是儲存不當導致的麼」。

另據網易報導，白象方便麵這麼多年來一直不溫不火，先是因公司廣招殘疾員工，隨著北京 冬殘奧會小火了一把，然後康師傅老罈酸菜麵傳出光腳踩酸菜事件，使白象重新進入大眾視野。與鴻星爾克一樣，被廣大富有正義感和同情心的網友們發現，然後買爆。

白象方便麵應該是純國貨品牌，曾經斷然拒絕了日本 企業的收購，防止日資控制中國方便麵市場。