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黃昏戀詐騙 她1個月約會20名男子 全去「水果店」

記者林則宏／即時報導
上海一名60歲婦人，一個多月內約會20多名男子，以買水果為由共詐騙人民幣7000多元。（取材自上觀新聞）
上海一名60歲婦人，一個多月內約會20多名男子，以買水果為由共詐騙人民幣7000多元。（取材自上觀新聞）

據《上觀新聞》報導，上海一名60歲婦人，一個多月內先後與20多名中老年男子約會。怪的是，婦人每次約會都會帶男子去水果店，讓對方買水果給她。婦人真這麼想吃水果？

上海市公安局嘉定分局調查後發現，這其實是婦人的詐騙手法：先讓約會對象買水果，再獨自退貨換現金。婦人一個多月就騙到人民幣7000多元。

報導稱，7月13日，警方接到民眾報案稱，在網上交友遇到了騙子。經了解，已過古稀之年的張姓男子通過某婚戀平台認識60歲的趙姓婦人。經過交流，男子覺得兩人挺談得來，便應約到嘉定安亭地區見面。

見面後，趙姓婦人便邀請男子到家中做客，並提議順路買點水果。張姓男子跟著婦人來到某水果攤，趙姓婦人一口氣就買了人民幣1,200元的水果，並要張姓男子埋單。

礙於面子，男子只好硬著頭皮付錢。但婦人卻沒有拿走水果，而是打了個電話佯稱子女之後會來取。隨後，婦人又帶男子去水產攤，選了一塊人民幣700多元的鮭魚。但這次，張姓男子就不願掏錢。

離開農貿市場後，趙姓婦人突然表示不便前往家中，轉而邀請男子一起去吃飯。男子覺得事有蹊蹺，找了借口離開。之後，婦人就再也沒有跟男子聯絡。男子越想越覺得事有蹊蹺，於是前往派出所報案。

根據男子提供的線索，警方調閱水果店的公共監視器，發現從6月1日以來，婦人先後多次帶不同的男子前往水果店買水果，而且都是空手進空手出。店員表示，婦人每次都會返回店內，將之前已經付款的水果退回換現金。

警方找到婦人後，婦人坦承在社交平台以尋覓「黃昏戀」為名，一個多月內，先後邀約20多名中老年男子見面，並以先要對方買水果再去退款的手法，共騙取錢款人民幣7,000多元。

婦人因涉嫌詐騙罪目前已被公安機關依法採取刑事強制措施，案件正在進一步審理中。

公安 詐騙

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