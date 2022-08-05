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河南8歲女童罹罕見腦瘤亡 器捐救5人 家屬「最後慶生」

中國新聞組／北京5日電
8歲女童蕊蕊因膠質瘤離世，捐出的器官助5名病人重獲新生。（取材自微博）
8歲女童蕊蕊因膠質瘤離世，捐出的器官助5名病人重獲新生。（取材自微博）

河南鄭州新密市曲梁鎮八歲女童蕊蕊患上罕見四級膠質瘤（腦瘤），經歷化療等痛苦過程仍捱不到九歲生日，日前不幸離世。蕊蕊的家人決定捐出她的器官，並在捐贈現場提前為她慶生道別，最終她捐出一對眼角膜、一對腎臟和肝臟，成功救助五名病人。網民心痛盼「小天使」早日安息。

香港01報導，2020年12月某日，蕊蕊突然嚴重嘔吐，媽媽以為只是吃錯東西，但她由晚上吐到早上。一家人隨即帶女兒求醫，醫師發現蕊蕊腦部出血，要動手術。手術雖順利，但蕊蕊又被診斷患上瀰漫性中線膠質瘤，屬最嚴重的四級膠質瘤，是罕見的兒童腦瘤，平均生存期不夠一年。

蕊蕊治療時很勇敢，一次都沒哭過，經歷放射性治療、化療後出現嚴重併發症，停止治療症狀得以緩解，一度如常上學。但今年暑假準備考試時，蕊蕊再出現嘔吐症狀，檢查發現她顱內壓增高，膠質瘤複發。由於再做手術的風險非常大，有可能手術中途都撐不住，一家人決定做保守治療。

這次病情惡化很快，半個月前她已無法進食，陷入昏迷，母女最後一句話是「媽媽，我可難受」。捐贈器官的念頭由蕊蕊的哥哥提出，他說妹妹患病時收到不少陌生人捐款，如果可以為妹妹捐出器官幫更多人，也可把愛心傳遞下去。

最後，蕊蕊捱不到九歲生日，日前不幸離世，在鄭州人民醫院器官移植中心完成捐贈器官程序，院方人員指，他們五天前接到捐器官訊息，經過48小時兩輪的腦死亡判定程序，病人已符合器官捐贈條件，並確定適合捐贈的器官，她捐出了一對眼角膜、一對腎臟和肝臟，幫助五名病人展開新生。

由於蕊蕊離九歲生日只剩不到一個月，一家人在最後時刻為她提早慶生，買了蛋糕、花束、衣服、畫具等生日禮物，父母、哥哥等流淚送別。

媽媽說，自己40歲才得女，想到只要女兒能活著，就算變植物人她都不會放棄，但蕊蕊仍沒能度過這關；媽媽在「慶生會」上頻頻哭道：「你一定要記得回來找媽媽」。

父母稱蕊蕊很懂事，過去沒什麼病痛，治療期間也沒喊過苦。（取材自微博）
父母稱蕊蕊很懂事，過去沒什麼病痛，治療期間也沒喊過苦。（取材自微博）

手術 鄭州 河南

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