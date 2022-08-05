「偷電瓶養你」真實版 豫男想買七夕禮 帶她4天偷188塊

監控顯示，敖某「加班」偷電動車時，女友替他放風。（視頻截圖）

過去一句「忘了他吧，我偷電瓶車養你」的網路名言，如今真實上演。河南 一名男子近日到安徽打工，因為七夕情人節將至，想買禮物送給女友卻口袋裡沒錢，他竟涉嫌夥同女友化身鴛鴦大盜偷電瓶，四天瘋狂作案33起，共偷盜電瓶188塊，被捕時還挺身護女友一肩扛責。

綜合媒體報導，河南小伙敖某近日與女友一同來到安徽阜陽找工作，因臨近七夕節，敖某想給女友買禮物，無奈囊中羞澀。兩人便化身「雌雄大盜」，到處偷竊電動車 上的電瓶，得手後再拿去轉賣，4天偷盜電瓶188塊。

監控顯示，敖某「加班」偷電動車時，女友替他放風。民警經追蹤偵查，於8月1日在阜城一出租屋內將兩人抓獲。此時，敖某竟然想把責任都攬下來，他表示：「這是我自己的事情，和我女朋友沒關係。」但兩人罪證確鑿，最終雙雙遭到逮捕，案件正在進一步辦理中。

消息曝光後，網友紛紛留言「還真的有人偷電瓶養女朋友的」、「被抓也要表白 ，好深情啊這男的」、「千萬別分開去禍害別人」、「為了過七夕，至於用這種行為嗎？愛得有點過火」、「偷電瓶車養你，竟然從一個笑話變成了現實」、「傳說中的我偷電瓶車養你」。