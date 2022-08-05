紋眉720元變2.8萬 長沙2女喊詐騙 店長：願打願挨

趙女說，紋眉過程中，工作人員以「皮膚有很多油脂、膚質差」、「做個眼線，眼睛會更好看」等理由向趙女推銷項目。（取材自瀟湘晨報）

湖南趙姓女子日前投訴稱，她與劉姓朋友前往長沙市一間名為「羋匠」的美容工作室紋眉，「微信 上面預約紋眉是360元人民幣（下同，約53.2美元）一人，但是在做的時候工作人員不斷誘導我們做其他項目，也沒有告知價格」，趙女說，事後兩人一個花費了9000元，一個花費了1.9萬元，共付款2.8萬元，「這個根本就是欺詐，我沒見過這麼黑的店」。

瀟湘晨報報導，目前，圭塘街道市場監督管理所已介入幫助雙方進行協商。

50歲的趙女是湘潭人，她稱5月時就在微信朋友圈看到羋匠美容工作室推出活動，「根眉原價1280元，秒殺360元」。「我的眉毛比較淺，看到紋眉360元就預約了。」趙女說，她預付39元訂金後，因工作較忙，直到7月底才前往門市進行紋眉。

趙女說，做的時候沒人說價格，只讓她簽個單子。（取材自瀟湘晨報）

與趙女一同去的，還有她40多歲的工友劉女，工作人員承諾給劉女同樣的優惠價，紋眉360元。

據報導，趙女稱，「一進店，店員就讓我們躺在床上做項目，中間一直誘導我們加項目」；工作人員以「皮膚有很多油脂、膚質差」、「做個眼線，眼睛會更好看」理由向她推銷項目，「有的項目沒問我，就直接在我臉上做了，我沒辦法才繼續下去」。

趙女稱，有的項目沒問她，就直接在臉上做了，她沒辦法才繼續下去。（取材自瀟湘晨報）

在趙女的消費明細清單上，所做項目包含：私人定製絲絨眉3980元、私人定製美瞳線3680元、私人定製紅潤唇4980元，三款項目優惠價9000元。「做的時候沒人和我說價格，只讓我簽個單子。」趙女說，因當時在做項目，未仔細核對清單，三款項目共計花費2個小時左右才完成。

趙女的朋友劉女在該店除做紋眉，還做了祛斑項目，連帶紋眉優惠價1.9萬元，「我問工作人員能做祛斑嗎，她說可以，但是到一半的時候才和我說了價格。」劉女介紹，因擔心中途停止會毀容，於是做完了整個祛斑項目。

趙女和朋友劉女於是找上店家協商退款。「他們開始就說退288元，後面加到1000元、2000元，最後說願意退一半」，劉女說，經過多次協商，對方答應退還一半費用的條件。

趙女說，因自己老公身患尿毒症10多年無工作能力，女兒今年剛考上大學，全家就靠自己做保潔賺取工資維持，難以答應退款一半的要求，「我一個月工資就3000多元，事先知道價格怎麼可能會答應，這個根本就是欺詐，我沒見過這麼黑的店」。

報導指出，該店店長表示，「消費這個東西就是一個願打一個願挨」，推廣的低價活動實為引流，「現場我們肯定要推銷項目，但是在推銷的時候我們都說了價格了」。

被問及趙女所消費的項目是否在店內有價格公示。該店店長取出一份價格表，但在該價格表上，並無趙女所消費的項目及價格。據報導，該店店長表示，趙女所消費的項目為私人定製系列。

趙女表示，今年5月預約時，該店工作人員曾向她發送過價格表，「我在這裡做的三個項目在那個價目表上總共1780元，我最多只能接受那個價格。」但該店店長依然堅持退款一半，並稱「她就是做了項目不想給錢」。

經聯絡市場監督管理所，執法人員很快來到現場進行調解。執法人員表示，此前有接到該店類似投訴，且上門進行過調解。執法人員告誡該店店長，價目表應擺放在店內明顯處。調解後，該店店長表示願意向趙女退5000元。