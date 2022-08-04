90後網戀64歲 騙260萬打賞主播 另有170萬也揮霍一空

短短9個月，64歲的上海爺陳叔就淪為妻離子散、需要賣房還債的「失敗者」，而這一切都起源於他與「90後」單親媽的網戀；然而陳叔的付出並未得到真愛，網戀對象張女共騙民幣430餘萬元，其中260多萬元被用於打賞年輕帥主播。

上海市長寧區人民檢察院近日提起公訴，張女因詐騙罪被判處有期徒刑13年，剝奪政治權利3年，並處罰金45萬元。

上觀新聞報導，陳叔退休 後仍被多家企業聘為高級顧問。2020年4月的一天，他經由交友軟件認識了「90後」張女，儘管有30多歲的年齡差，卻聊得投機。當時，張女懷孕8個月，並育有5歲女兒，張女稱，孩子的生父失聯，多年來她一直帶著女兒和老母親住在一起，生活困難。

張女悲慘的遭遇激發了陳叔的同情心，他口頭表示會照顧張女一輩子，還多次轉錢給張女作為日常生活開銷。隨後，張女早產生下了兒子，期間，張女以剖腹產、小孩早產需要治療等理由，向陳叔借了近3萬元。

據報導，在和陳叔聊得火熱的同時，張女還迷上了某直播平台一位年輕帥氣的男主播。多次打賞後，張女和男主播加了微信 還見了面。男主播告訴張女，只要一直打賞，她也能收穫粉絲成為「大V」，兩人就能一起輕鬆賺錢。

張女因此盯上了陳叔，編織了一個又一個謊言。她先是謊稱女兒得了白血病要化療，幾乎每天都找陳叔借幾千元錢。到2020年8月，僅此一項，陳叔就已借給張女40多萬元。陳叔也不是完全沒有警惕，他也會記帳並不時要求張女還款。然而，張女不停編造各種理由拖延時間，甚至謊稱女兒去世來博取同情。

報導指出，見陳叔仍不停催自己還錢，張女又謊稱自己老家還有房產和價值幾百萬的狗場可以出售，賣掉後肯定可以把借的錢都還上，只是裡面還有糾紛，需要請律師打官司。張女申請了多個微信號，虛構了「程律師」「劉法官」等身分來獲得陳叔信任。

據事後統計，相識9個月，陳叔前後藉給張女總計430餘萬元。可是，陳叔並不是真的那麼有錢，他出借的錢大部分是向親戚朋友借的。隨著債主一個個上門，陳叔這才清醒過來報了警。

張女2021年9月30日被公安 機關抓獲歸案，騙來的430餘萬元已被她揮霍一空，其中260多萬元被用於打賞男主播。陳叔也因此妻離子散，還背上了一身債務，不得不賣房還債。