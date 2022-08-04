曬8萬元薪單炫富惹事 金融業遭下「限薪令」

網上流傳中金公司員工眷屬炫富行為引熱議。近期官方再針對金融業提出「限薪令」，目標對象已國有企業為主。（取材自財經天下周刊）

近期，中國網上傳出中金公司員工眷屬曬出月均8萬2500元（人民幣，下同，約1.2萬美元）的薪資單引熱議，高調的「炫富」行為讓金融業的高薪現象再度被提到台前。近日，財政部 發布「關於進一步加強國有金融企業財務管理的通知財金〔2022〕87號」，規定年度工資總額要加大向一線員工、基層員工傾斜的力度。該規定被視為金融業限薪令。

據了解，該「通知」適用於國有金融企業，包括在境內外依法設立的國有獨資及國有控股金融企業（含國有實際控制金融企業）、主權財富基金、國有金融控股公司、國有金融投資 運營機構，以及金融基礎設施等實質性開展金融業務的其他企業或機構。其他金融企業可參照執行。

「通知」表示，金融企業應當主動優化內部收入分配結構，充分發揮工資薪酬的正向激勵作用；合理控制職位分配級差，充分調動一線員工、基層員工的積極性； 要嚴肅分配紀律，嚴格清理規範工資外收入，將所有工資性收入一律納入工資總額管理。

而對於金融企業高級管理人員及對風險有直接或重要影響職務的員工，基本薪酬一般不高於薪酬總額的35%。此外，績效薪酬的40%以上應當採取延期支付方式，延期支付期限一般不少於3年。

今年以來，金融業作為高薪行業，「限薪令」獲得普遍關注。此前5月，中國證券 業協會發布「證券公司建立穩健薪酬制度指引」（簡稱「薪酬指引」）指導證券公司建立穩健的薪酬制度，健全薪酬激勵約束機制；6月，中國基金業協會發布了「基金管理公司績效考核與薪酬管理指引」，其中規定績效薪酬持基要求，規定高級管理人員、主要業務部門負責人應當將不少於當年績效薪酬的20%購買本公司管理的公募基金等。