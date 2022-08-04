男闖幼兒園抓童就捅3刀 釀3死6傷 江西動員千警 嫌犯落網

江西一所幼兒園驚傳行凶傷人致3死6傷，閉路電視拍到疑凶的身影，他頭戴鴨舌帽和口罩，身穿淺色衫褲，背著黑色斜挎包。（視頻截圖）

江西省吉安市安福縣通報，3日發生一起命案。一名歹徒戴鴨舌帽及口罩 持械竄至安福縣城某私立幼兒園行凶傷人，造成3死6傷。據網易報導，兇嫌手段殘忍，抓起小朋友就連捅三刀，每個小孩都捅三刀，抓起一個就像拎小雞一樣，拎起來就捅三刀，另外抓起來又捅三刀，有個小孩子的腸子都出來了，看著就讓人害怕。

據新京報報導，萬女士的孩子就讀於事發幼兒園，今年三歲，被嫌疑人砍傷。據萬女士表示，孩子右臂肌腱被砍斷，「孩子嚇得不行，一直說不想在醫院了，想回家。」萬女士說。事發幼兒園位於一家商場的三層，一層和三層都有可鎖的門，「平時周六、日都會鎖上，不知道嫌疑人是怎麼進來的。」

幼兒渾身是血被警抱出。（視頻截圖） 江西一所幼兒園驚傳行凶傷人致3死6傷，警方搶救被殺的學生。（視頻截圖）

另一位家長符女士表示，事發時幼兒園內有20多名孩子，四、五名老師，分大、小兩班上課，此次傷人事件「受傷的都是小班的師生」。

當地警方及中國媒體均未進一步透露歹徒行凶動機及死傷者具體情況。公安 機關公布死傷人數共計9人，但網上有消息稱，死傷者中有2名教師、8名孩童。

在這起行兇殺人事件發生後，福安縣教育局 發布緊急通知，要求所有學校立即停課，學生必須在3日14時前返家，但必須由家長親自到校接回。

經偵查，初步鎖定犯罪嫌疑人為48歲的劉小輝，是安福縣寮塘鄉口塘村人。中國新聞周刊報導，同村的髮小劉吉（化名）也提到，劉小輝「算是個有錢老闆，家裡建別墅花了上百萬，裝修了好長時間」。

另據紅星新聞報導，一名與劉小輝打過官司的安福縣人稱，在尾款支付問題上鬧了不愉快之後，劉曾當著法官的面在其店內威脅要砍他。

央視新聞報導，嫌犯行凶後潛逃到萬安縣韶口鄉中舍村附近山區，武警江西總隊出動29名官兵、吉安市出動公安幹警1100人對犯罪嫌疑人進行追捕。警方在萬安縣韶口鄉中舍村附近的高速公路旁將犯罪嫌疑人抓獲。

中國過去幾年已發生過多起歹徒刻意傷害無反抗能力的幼兒園、小學孩童的惡劣社會報復事件。