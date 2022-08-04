「導航找房」要來了嗎？ 高德、百度地圖巨頭布局房產業務

百度的租房服務。（取材自每經房產）

繼互聯網巨頭布局房產業務，地圖巨頭也下場試水。高德地圖、百度 地圖等在內的地圖App，除了顯示地圖導航、打車等常規業務外，還能看到樓盤具體信息、周邊二手房源掛牌信息等。

每經房產報導，近期地圖企業跨界布局房產業務，高德地圖上搜索具體項目信息，可以顯示房源掛牌情況，包括面積、售價等，點擊「立即諮詢」後就會跳轉到第三方中介平台，由第三方中介人員負責具體介紹及諮詢接待。

目前加入高德地圖的第三方中介平台相對齊全，包括天貓好房、美聯物業、Q房網、樂有家、德佑等。百度地圖則會顯示三大功能板塊，分別為新房樓盤信息、在售二手房以及在租房源信息。

與高德地圖有所差異的地方是，在百度地圖上點擊具體房源的掛牌信息，記者搜索了多個房源，幾乎都跳轉到了安居客頁面。

一位今年剛畢業的大學生吳雪表示，「剛畢業開始租房的時候，用的就是百度地圖，相對來說還是比較方便，它有個AI租房功能，輸入通勤目的地、出行方式，可以顯示兩段距離內的全部房源，實用性還挺強的」。

據報導，以高德地圖為例，北京 、上海、廣州、深圳、武漢 、長沙、杭州等熱門城市均可正常使用。

專家表示，地圖企業布局房產業務，是一種多方嘗試的結果。IPG中國首席經濟學家柏文喜說，「地圖企業擁有地理定位、周邊樓盤與基礎配套等信息優勢，但在專業領域的介紹推廣與場景化經驗仍有不足，地圖企業更多的可能還是扮演信息引流和基礎信息服務角色」。

中國人民大學智能社會治理中心副教授王鵬則指出，對地圖類企業來說，包括它的使用量、月活及品牌認可度，都是能拿得出手的核心優勢，你可以把它理解為一個流量入口。如果做平台，一般是通過輸出流量，然後與中介公司進行利潤分成，這也算是企業在業務上的一種延展。「不過從盈利角度來分析，個人認為地圖類企業在房產業務這塊的盈利應該是比較少的。」