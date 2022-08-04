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四川母女20餘年無戶口、沒出遠門 21歲女兒：想去山外看看

中國新聞組／北京4日電
何呂進一家三口。（取材自紅星新聞）
何呂進一家三口。（取材自紅星新聞）

有一對母女在四川西昌市川興鎮新農村生活了20多年，過著沒有戶口的人生：她們沒有工作，沒有離開過西昌，更不知道外面的世界是什麼樣子。母親「馮玉梅」的丈夫為她們找到了原先失聯的家人，他說，今生最大的願望就是希望能盡快解決母女倆的戶口問題，「讓她們能像正常人一樣生活」。

紅星新聞報導，21歲的女兒叫「何春發」，周圍的村民都這樣叫她，可她每次聽到這個名字時，心裡總覺得不踏實，因為她並沒有戶口，怕別人用異樣的眼光看待她。眼看到了結婚年齡，何春發也渴望有自己的愛情，但戶口成為了「攔路虎」。「何春發」的母親叫「馮玉梅」，也沒有戶口。

何呂進居住的村組出具的證明。（取材自紅星新聞）
何呂進居住的村組出具的證明。（取材自紅星新聞）

據報導，事情要從22年前何春發母親的流浪經歷說起。2000年，馮玉梅帶著1個小男孩流浪到西昌市川興鎮新農村，村民發現她神志不清，無法正常交流。由於沒有名字，村民給她取名叫「馮玉梅」。後來，村民將她介紹給了村裡的單身漢何呂進，此後兩人一起生活了20多年。

今年69歲的何呂進稱，2000年的冬天，他認識了村裡流浪的「馮玉梅」，「那時，她什麽都說不清楚，我看著她可憐，就想給她一口飯吃。」認識不久後，何呂進與馮玉梅辦了喜酒。「不知道她的戶口在哪，沒辦法扯結婚證，擺了幾桌酒、請了些認識朋友，就算結婚了」。

2001年，何呂進與馮玉梅的女兒出生，取名叫何春發。靠著打零工，何呂進養活了一家人。後來，馮玉梅的情況也逐漸好起來，女兒也逐漸長大。為何母女沒有戶口？何呂進稱，自己沒有什麽文化，不知道怎麽辦，「我們也沒重視」。

報導指出，幾年後，何呂進打聽到馮玉梅來自昭覺縣碗廠鄉團結村，她的真名叫阿兩互作。得知消息，何呂進與她的兩個兒子聯繫上，但是此時她的戶口已註銷。

阿兩互作的大兒子拉馬子都表示，20多年前，父母出了重大車禍，兩人都受傷，後來父親去世，母親頭部受傷神志不清失蹤後，他和二弟跟著親戚生活，長大後成家。現在每年回老家的時候，也會到川興鎮新農村來看望母親，很感謝繼父何呂進照顧母親那麽多年。

何呂進日前拿著村裡的證明，來到川興鎮派出所，但民警告訴他，由於他和「妻子」的戶籍都不在川興鎮新農村，無法為母女倆辦理上戶。「需回到雙方的戶籍所在地才能上戶。」

民警表示，首先可以先到母親戶籍地的派出所查找，查詢到相關資料檔案，通過相應的程序，恢復已註銷的戶籍，女兒通過親子鑑定，可跟著女方戶籍落戶。其次，女兒也可以通過親子鑑定，跟著父親現在的戶籍落戶。

據報導，何呂進說，接下來，他還要繼續為母女倆的戶口問題奔波，「我今生最大的願望，就是希望能盡快解決母女倆的戶口問題，讓她們能像正常人一樣生活」。

何呂進一家三口現在居住的房子。（取材自紅星新聞）
何呂進一家三口現在居住的房子。（取材自紅星新聞）

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