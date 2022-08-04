父子一台車 江蘇男帶6歲兒騎行2000公里

朱紅和兒子到達布達拉宮。（取材自紫牛新聞）

江蘇一名男子帶著6歲兒子在川藏線上騎自行車2160公里。男子認為，旅行能夠讓人增長見識，兒子「不僅見到了許多新奇事物、風土人情，還看到了一個老父親的堅持與執著，以及父親對他的愛，都將會在他幼小的心靈深處留下烙印」。

紫牛新聞報導，年近50歲的朱紅因疫情 暫時停了工作，決定帶著兒子去騎行。「我老婆知道我有高原生存經驗，所以比較放心讓我帶他去，想讓娃去看看外面更廣闊的天地」。

小宇坐在自行車拖車裡。（取材自紫牛新聞）

朱紅表示，自行車騎行相比自駕 ，可以隨時跟途中的人進行交流，更直觀地感受不同海拔的自然景觀、氣候變化，「兒子現在上幼兒園中班，他對這個世界有很多好奇的地方，大自然是最好的老師，趁著他上小學前，帶他出去走一走看一看」。

由於單車後面拖掛了一個拖車，騎行過程中，朱紅面對每段道路都非常小心，「拐彎的時候要拐大一點，有路牙的地方要多避讓一些，跟大卡車要保持好安全距離，過隧道必須在拖車外側打開警示燈，下坡拐彎要提前減速」。

報導指出，朱紅說，兒子會高聲歌唱最近爆火的歌曲「孤勇者」為他加油，「戰嗎？戰啊！這襤褸的披風」、「爸爸你要使出洪荒之力」、「爸爸你休息一會兒吧」在朱紅的耳邊此起彼伏，小宇每每看見過路的自駕遊客來打招呼，總會和他們說：「我爸爸拉著我很累的。」這時因奮力推車而面容痛苦的朱紅會不由自主地揚起嘴角。

遇到上坡時需要推車。（取材自紫牛新聞）

朱紅記得，這一路上小宇最常說的一句話就是： 「爸爸，還有多久才能到？ 」朱紅坦言，其實他一直擔心兒子吃不了苦會半途而退，也做好了隨時放棄的準備，但沒想到小宇路上情緒一直較為穩定，最終堅持到了拉薩。

朱紅說，這一次旅程，給小宇的人生軌跡畫了一個大圓圈，「他看到了連綿起伏的群山，大渡河上的鐵索橋，靜謐的然烏湖，藏族特色的村寨，美麗壯闊的高山草甸和成群的犛牛。無論是3000、3333、4000的路程碑，還是二郎山隧道，瀘定橋，折多山，仁龍巴冰川 ，米拉山都留下了他打卡的影像。即便他年幼可能會忘記，但是這些影像應該會存在他記憶最深處」。

朱紅希望，等兒子長大後，可以和他並駕齊驅一塊再次騎行川藏線，「他可以把他年幼經歷過的地方再打卡一次，相信具有時間對比的照片更有魅力」。