男被詐600萬 頂「四方髮」跨行法律辦案

肖洪飛任職法律服務公司，他的髮型「有故事」。（取材自上游新聞）

一個名為「國邦法律服務」的博主因為髮型像「立方體」，引發網友的關注，有網友調侃：「髮型有點像我們小區的綠化帶」「全程看髮型，說了啥不知道」、「打官司的時候，原告被告會不會笑出聲啊」。

據上游新聞報導，肖洪飛任職深圳一家法律服務公司主任，談起他的髮型故事，他說，之所以打造一個四四方方的形象，就是為了辦案方便：「去年我加入了法務公司之後，就從形象開始，塑造一個公平公正的形象，讓他們能夠尊重我，現在來看效果還不錯。」

肖洪飛出示多張照片介紹髮型演變史，據報導，2005年17歲的他還是年輕人特有的亂髮，2013年進入互聯網行業後，打髮蠟、梳背頭；2018年擔任職業操盤手時，髮型像球星C羅 的打滿髮蠟的偏分頭；2021年4月加入目前服務的法務公司，才變成了現在的髮型。

報導指出，肖洪飛被網友們津津樂道的不止他的髮型，還有他的兩大傳聞：一是愛看美女，在小紅書 帳號收藏了690多篇美女筆記；二是他被美女騙走人民幣600萬（約88.86萬美元），不得不給自己維權。

肖洪飛表示：「不愛看美女我也不會被騙。」報導稱，在肖洪飛的小紅書帳號上有多段視頻，內容是他實名舉報深圳某信息科技公司的汪姓老總，利用美女引誘他到某平台投資 ，中了「殺豬盤」騙局，結果他被騙了人民幣600多萬，還背上了近百萬的債務，目前這個案子到現在還沒破。

為了替自己維權，肖洪飛花了很大精力去學習法律，並到律師事務所實習。「後來積累了足夠經驗後，我在2021年4月加入了這家法務公司，擔任法務主任，一直做到了今天。」