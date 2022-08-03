我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

旋風訪台後 波洛西專機飛南韓繞路 不經東海

男被詐600萬 頂「四方髮」跨行法律辦案

中國新聞組／北京3日電
肖洪飛任職法律服務公司，他的髮型「有故事」。（取材自上游新聞）
肖洪飛任職法律服務公司，他的髮型「有故事」。（取材自上游新聞）

一個名為「國邦法律服務」的博主因為髮型像「立方體」，引發網友的關注，有網友調侃：「髮型有點像我們小區的綠化帶」「全程看髮型，說了啥不知道」、「打官司的時候，原告被告會不會笑出聲啊」。

據上游新聞報導，肖洪飛任職深圳一家法律服務公司主任，談起他的髮型故事，他說，之所以打造一個四四方方的形象，就是為了辦案方便：「去年我加入了法務公司之後，就從形象開始，塑造一個公平公正的形象，讓他們能夠尊重我，現在來看效果還不錯。」

肖洪飛出示多張照片介紹髮型演變史，據報導，2005年17歲的他還是年輕人特有的亂髮，2013年進入互聯網行業後，打髮蠟、梳背頭；2018年擔任職業操盤手時，髮型像球星C羅的打滿髮蠟的偏分頭；2021年4月加入目前服務的法務公司，才變成了現在的髮型。

報導指出，肖洪飛被網友們津津樂道的不止他的髮型，還有他的兩大傳聞：一是愛看美女，在小紅書帳號收藏了690多篇美女筆記；二是他被美女騙走人民幣600萬（約88.86萬美元），不得不給自己維權。

肖洪飛表示：「不愛看美女我也不會被騙。」報導稱，在肖洪飛的小紅書帳號上有多段視頻，內容是他實名舉報深圳某信息科技公司的汪姓老總，利用美女引誘他到某平台投資，中了「殺豬盤」騙局，結果他被騙了人民幣600多萬，還背上了近百萬的債務，目前這個案子到現在還沒破。

為了替自己維權，肖洪飛花了很大精力去學習法律，並到律師事務所實習。「後來積累了足夠經驗後，我在2021年4月加入了這家法務公司，擔任法務主任，一直做到了今天。」

肖洪飛任職法律服務公司，他的髮型「有故事」。（取材自上游新聞）
肖洪飛任職法律服務公司，他的髮型「有故事」。（取材自上游新聞）

小紅書 C羅 投資

上一則

楊智淵上銬曝光 國台辦：台獨頑固分子都逃不了

下一則

熱搜榜前10都是波洛西訪台 流量超出限制 微博崩了

延伸閱讀

法拉盛教育講座 鼓勵華人家長多維權

法拉盛教育講座 鼓勵華人家長多維權
迪麗熱巴濕髮造形挨批油膩 「蜈蚣辮」髮型嚇壞粉絲

迪麗熱巴濕髮造形挨批油膩 「蜈蚣辮」髮型嚇壞粉絲
吳彥祖又被翻譯出賣？髮型多變竟成「頭髮看起來很多」

吳彥祖又被翻譯出賣？髮型多變竟成「頭髮看起來很多」
郭采潔曝近況「頭髮禿一大片」 網酸像狗啃

郭采潔曝近況「頭髮禿一大片」 網酸像狗啃

熱門新聞

中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
男子在意自己的身高。(取材自第一眼)

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

2022-07-27 11:00
張常寧與籃球選手吳冠希補辦婚禮。（取材自微博）

中國女排張常寧嫁籃球選手 姚明賀詞：生娃不能放給排球

2022-07-30 08:53
閔亨才在崖洞中。（取材自紅星新聞）

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

2022-07-30 07:00
東部戰區披露影片，宣示「嚴陣以待聽令而戰」、「埋葬一切來犯之敵」。(視頻截圖)

解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

2022-08-02 02:30
黎德聰13歲被以3500元拐賣至安徽嫁於40歲男子，後生下兩孩。（視頻截圖）

雲南13歲女被拐賣安徽生子 全村監視 被威脅「敢逃跑挑斷腳筋 」

2022-07-31 10:00

超人氣

更多 >
解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了
波洛西華郵投書全文 解釋堅持訪台原因

波洛西華郵投書全文 解釋堅持訪台原因
影／「滾回你的中國，沒用的垃圾」紐約州參議員劉醇逸電話收到歧視留言

影／「滾回你的中國，沒用的垃圾」紐約州參議員劉醇逸電話收到歧視留言
波洛西效應？中：王毅出席東亞外長會 不見布林肯

波洛西效應？中：王毅出席東亞外長會 不見布林肯
黃安賭輸了 波洛西確定抵台 他耍賴「不嫁蔡英文」

黃安賭輸了 波洛西確定抵台 他耍賴「不嫁蔡英文」