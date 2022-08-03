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安徽2大媽睡馬路遭輾頭命大沒事 交警：司機與傷者責任各半

中國新聞組／北京3日電
大媽躺地睡覺，轎車不察輾過。（視頻截圖）
大媽躺地睡覺，轎車不察輾過。（視頻截圖）

大熱天，安徽阜陽竟有2名大媽躺在馬路上睡覺，結果遭轉駛入的車輛輾過，其中一人更疑似被輾過頭部，幸無生命危險。「交通事兒」微博指出，事後當地警方認為，肇事司機與傷者須分別承擔事故同等責任，引來網民熱議，直指司機十分「無辜」；但也有不少網民關注大媽疑被車輾過頭部卻仍然無事，「臉好硬」、「練鐵頭功？」。

影音來源：YouTube

香港01報導，從網上流傳的14秒影片見到，事發時2名大媽在馬路上鋪好「睡床」後席地而睡，看似相當悠閒舒服，惟數秒後有私家車轉右駛入路口，左前轆更從2名大媽身上輾過，其中一名大媽更疑似被輾過頭部，其間見到私家車上下晃動，畫面相當驚險。

私家車輾過2名大媽後停下，疑似被輾過頭的大媽用手掩著臉部慢慢坐起來，似乎沒有大礙，私家車男司機則下車查看大媽情況。

大媽摸著臉坐起來，幸無大傷。（視頻截圖）
大媽摸著臉坐起來，幸無大傷。（視頻截圖）

交警表示，事故中2名大媽有不同程度受傷，認為肇事司機與傷者須分別承擔今次交通事故的「同等責任」。惟大批網民看過影片後都同情司機遭遇，「看這視頻真的是無語又好笑！這兩大媽的膽子大呀，直接睡馬路？這安全意識？這司機大哥也太不容易了，還是負同等責任！」、「同等責任是啥？這和碰瓷有區別？轉彎車誰會預判有人躺路邊？」、「雖然同等責任，但希望大媽頭上的傷口能讓她長記性」。

轎車壓過2位大媽的頭，雙方需各負一半責任。（視頻截圖）
轎車壓過2位大媽的頭，雙方需各負一半責任。（視頻截圖）

香港 微博 YouTube

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