河北200生年繳8000多元卻上假高中 簽「升學協議」竟多落榜

河北石家莊靈壽護駕疃高級中學委外招生卻惹出「假高中」爭議。(取材自中新網)

河北石家莊市近日被揭發出現「假高中」，200多名學生在簽署了保升學 協定後繳納高價學費就讀，在今年高考中大多都沒考上本科。當地教育局 日前發通報稱，靈壽護駕疃高級中學存在超計畫招生 和虛假招生宣傳等違規辦學行為，並責令該校督促負責代為招生的河北匯納教育投資有限公司，立即整改並退費。

每日經濟新聞報導，來自邯鄲的小凡（化名）2019年初中畢業時，由於中考成績未達到縣裡中招成績標準，他通過初中班主任介紹，就讀「匯納教育」所宣傳的「衡水中學管理模式」靈壽護駕疃高級中學。 匯納教育的招生工作人員向他承諾，中考成績在380分以上的學生還能簽訂「保本升學協議」，即學校保證可被本科院校錄取。

據報導，小凡提供的「保本升學協議」顯示：「註冊我校學籍，三年後，我校負責統一組織學生參加高考報名並進行全國統一高考。指導學生進行報考志願，並負責學生被本科院校錄取。乙方成績未達到本科線，退還所交學費的一半，並享受學校錄取相關河北的國辦大專高職院校。」

小凡提供的「保本科升學協議」還顯示， 他以每年人民幣8000多元（約1185美元）的學費入學靈壽護駕疃高級中學。報導指出，與小凡一起就讀的共200多名學生，簽訂協議的學生占了一半。 但今年高考中，這些考生大多數都沒有考上本科。

另一名學生小梅（化名）說，就讀後，有些學生辦的是中專學籍，有些學生是高中學籍。多名學生表示，三年來， 他們在匯納教育的安排下，先後輾轉石家莊市靈壽縣與槁城區不同學校就讀， 包括石家莊市某職業中專，甚至靈壽分校的老師也轉入該職業中專，但他們陸續離開。

啟信寶顯示， 匯納教育成立於2015年，是一家以從事商務服務業為主的企業，並不含普通高中教育，註冊資本人民幣2000萬元（約296.25萬美元）。

石家莊市教育局日前發布關於對靈壽護駕疃高級中學違規辦學調查處理的情況通報稱，2019年3月，靈壽護駕疃高級中學與河北匯納教育投資有限公司簽訂「合作協議書」，開設靈壽縣以外生源特色班，並委託該公司協助開展2019年市域外招生工作。