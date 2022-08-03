鄭州「最高學歷樓」2000苦主 拍片控爛尾樓

去年底，鄭州永威金橋西棠項目已全面停工，業主奔走維權。(取材自知乎)

中國多地頻傳開發商資金鏈斷裂衍生爛尾樓 事件，在重災區河南省，「最高學歷樓盤」2000名業主以拍視頻、寫劇本等維權後，終在7月迎來「10億元監管資金追回」的好消息。但過了一個月，工地仍沒有工人，現場還長出茂盛青草。

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綜合媒體報導，鄭州 永威金橋西棠項目規畫了2515套住宅，2020年8月開盤以來，項目共售出超過1700套。由於本科及以上學歷的業主及其家屬高達1983人，包括481名碩士生和189名博士生。還有不少人是因為人才引進政策來到鄭州，因此永威金橋西棠也被稱為河南的「最高學歷樓盤」。

業主在毛胚屋拍片，控訴建商爛尾樓行徑。(視頻截圖)

自2021年12月開始，永威金橋西棠項目便進入停工狀態；到2022年2月，工地仍沒有復工 跡象。3月初，一個名為「永威西棠」的微信公眾號發文痛批「麻蛋永威，麻蛋金橋，搞欺詐」，此後，業主們便開啟了線上維權之路。

項目停工7個月間，兩千名業主團結起來，以各式的專業協助維權。起初，業主們通過各級信訪，上街拉橫額維權，卻遭遇相關部門推諉搪塞，還有人被公安帶走。後來他們編寫7萬字的劇本「人間劇本」並拍攝影片講述辛酸故事。微博帳號也持續曝光事件進度，讓維權事件不至於被遺忘。西棠爛尾樓也因為業主們的花式維權上過熱搜。

「一棟房子掏空兩代人六個口袋」，更有業主激動的表示自己已無路可走，項目「一日不復工一日不還貸」。

報導指出，在多次三方會談督促開發商復工會議後，「鄭州發布」7月2日發表「新進展！10億元監管資金已追回，永威金橋西棠項目有了交付時間」公告，為爛尾樓業主打了一劑強心針。

最高學歷樓盤的「永威金橋西棠」近況，31日仍未動工。(取材自微博)

就在所有人都在歡呼「西棠得救了」的時候，個別業主卻發現工地仍然沒有工人，絲毫沒有復工的跡象。 在業主看來，爛尾樓項目資金挪用是人禍，這只是「表演式復工」。

西棠業主還發現，「鄭州發布」公布的施工計畫與「鄭州高新發布」公布的施工計畫出入很大，憂心西棠項目有可能無限期延期下去。