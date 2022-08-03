榨菜裡吃出腳趾甲？涪陵榨菜爆食安風波作出澄清

涪陵榨菜生產的烏江榨菜陷入食品安全風波，有網友表示在產品中吃到「腳指甲」。（視頻截圖）

繼酸菜「腳踩門」事件後，涪陵榨菜生產的烏江榨菜又陷入食品安全風波。上海王先生在便利店購買的一包烏江榨菜中，吃出類似於腳趾甲的異物，對此，烏江榨菜表示，結合視頻資料和對該事件的進一步調查，公司生產技術人員研判其為榨菜原料青菜頭的根莖。

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中華網財經報導，涪陵榨菜集團透過官方微博 對此發布致歉聲明，表示第一時間已進行調查，但該消費者反饋異物已被丟棄，「結合視頻資料和對該事件的進一步調查，公司生產技術人員研判其為榨菜原料青菜頭的根莖」。涪陵榨菜表示，已和消費者進行了充分溝通，並消除了誤解。

涪陵榨菜集團成立於1988年，主要從事榨菜及其他佐餐開胃菜等方便食品的研發、生產和銷售，該集團年產6.1萬噸榨菜產品，成為中國最大的榨菜加工企業，榨菜腌菜製品更是全中國市占率第一。

涪陵榨菜集團發出道歉聲明前一天，該集團財報顯示，涪陵榨菜上半年實現營收 人民幣14.22億元(下同，約2.1億美元)，同比增長5.58%；歸母凈利潤 5.16億元，同比增長37.24%。

觀察者網報導，值得注意的是，涪陵榨菜今年上半年營收的增長，離不開其去年11份進行的新一輪產品提價。

據該公司彼時提價公告，基於主要原料、包材、輔材、能源等成本持續上漲，決定對部分產品出廠價格進行調整，各品類上調幅度為3%-19%不等。

不過與往年提價效果相比，2021年涪陵榨菜的提價策略成效較小。該公司依靠提價，曾在2016年-2018年間實現了連續三年的高增長，營收增速連續超過20%，凈利潤增速連續超過50%，漲價成為其增長的重要推動力。