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芯腐敗風暴擴大 紫光前總裁刁石京傳被查

記者林則宏／綜合報導
傳紫光集團前聯席總裁刁石京與紫光集團前董事長趙偉國一起被相關部門調查。(取材自財新網)
傳紫光集團前聯席總裁刁石京與紫光集團前董事長趙偉國一起被相關部門調查。(取材自財新網)

中國半導體反腐持續深入。據財新網報導，紫光集團前聯席總裁刁石京、北京紫光科技服務集團有限公司董事長李祿媛，7月16日與紫光集團前董事長趙偉國一起遭到相關部門調查，時隔半個多月，三人至今依然失聯。

但報導並未進一步說明刁石京、李祿媛被查原因。若消息屬實，顯示中國此次半導體反腐覆蓋的層面相當廣泛。

報導稱，刁石京現年60歲，早年擔任中國電子工業部辦公廳、信息產業部辦公廳部長辦公室副主任，後轉入國務院信息化工作辦公室，擔任綜合組副組長兼機關黨委副書記。

2008年，中國行政機關改革，組建工業和信息化部（簡稱「工信部」），刁石京就進入工信部擔任電子信息司副司長，當時另一名副司長是日前落馬的國家積體電路產業投資基金（俗稱「大基金」）總經理丁文武。

2011年，丁文武升任工信部電子信息司司長。2014年丁文武轉任大基金總經理後，刁石京即接任電子信息司司長。

2018年，北京清華大學校企改革、紫光集團拓展晶片事業之際，刁石京也加入紫光集團，並被趙偉國委以重任，先後接任紫光集團聯席總裁、紫光集團旗下晶片上市公司紫光國微董事長、紫光展銳副董事長及CEO等要職

報導稱，刁石京幾乎涉足紫光集團安全晶片、手機晶片、物聯網晶片、存儲晶片等最主要的晶片業務運營，趙偉國對刁石京極為倚重。

中國這波半導體反腐行動，除紫光集團的趙偉國、刁石京、李祿媛，大基金總經理丁文武外，迄今落馬的還有大基金唯一管理人—華芯投資管理有限公司前總裁路軍、前副總裁高松濤、華芯投資投資三部副總經理楊征帆，以及大基金深圳子基金合夥人王文忠等人。

中國推動半導體產業發展的「國家隊」近期接連傳出多名高層落馬的消息，上海報業集團旗下新媒體界面新聞指出，這將對未來中國晶片行業的投資產生一定影響。市場關注未來「大基金」將何去何從。

紫光集團重整案敲定由智路建廣接手，並現金出資達人民幣600億元。（新華社）
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