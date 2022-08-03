芯腐敗風暴擴大 紫光前總裁刁石京傳被查
中國半導體反腐持續深入。據財新網報導，紫光集團前聯席總裁刁石京、北京紫光科技服務集團有限公司董事長李祿媛，7月16日與紫光集團前董事長趙偉國一起遭到相關部門調查，時隔半個多月，三人至今依然失聯。
但報導並未進一步說明刁石京、李祿媛被查原因。若消息屬實，顯示中國此次半導體反腐覆蓋的層面相當廣泛。
報導稱，刁石京現年60歲，早年擔任中國電子工業部辦公廳、信息產業部辦公廳部長辦公室副主任，後轉入國務院信息化工作辦公室，擔任綜合組副組長兼機關黨委副書記。
2008年，中國行政機關改革，組建工業和信息化部（簡稱「工信部」），刁石京就進入工信部擔任電子信息司副司長，當時另一名副司長是日前落馬的國家積體電路產業投資基金（俗稱「大基金」）總經理丁文武。
2011年，丁文武升任工信部電子信息司司長。2014年丁文武轉任大基金總經理後，刁石京即接任電子信息司司長。
2018年，北京清華大學校企改革、紫光集團拓展晶片事業之際，刁石京也加入紫光集團，並被趙偉國委以重任，先後接任紫光集團聯席總裁、紫光集團旗下晶片上市公司紫光國微董事長、紫光展銳副董事長及CEO等要職
報導稱，刁石京幾乎涉足紫光集團安全晶片、手機晶片、物聯網晶片、存儲晶片等最主要的晶片業務運營，趙偉國對刁石京極為倚重。
中國這波半導體反腐行動，除紫光集團的趙偉國、刁石京、李祿媛，大基金總經理丁文武外，迄今落馬的還有大基金唯一管理人—華芯投資管理有限公司前總裁路軍、前副總裁高松濤、華芯投資投資三部副總經理楊征帆，以及大基金深圳子基金合夥人王文忠等人。
中國推動半導體產業發展的「國家隊」近期接連傳出多名高層落馬的消息，上海報業集團旗下新媒體界面新聞指出，這將對未來中國晶片行業的投資產生一定影響。市場關注未來「大基金」將何去何從。
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