百萬借紛絲卻沒人還 「流浪大師」沈巍為付房租重開播

流浪26年的沈巍曾被冠上「流浪大師」稱號，迅速走紅網路。（取材自九派新聞）

衣衫襤褸的「流浪大師」沈巍3年前走紅，有一批「網親」（粉絲）追隨他的文化課，稱他為「沈老師」。每個月15日，沈巍都能準時收到精神病病假的工資。他走紅後曾靠直播獲百萬收入，之後被捲入一場網路戰爭，百萬存款借出卻沒人還…最近，他重新開播。

來源：YouTube

綜合媒體報導，曾是上海徐匯區審計局公務員，流浪26年的沈巍曾在上海楊高南路地鐵站 附近棲身，他雖衣衫襤褸、蓬頭垢面，但面對陌生人的鏡頭，卻能用標準的普通話講「左傳」、「尚書」。

2019年，有人拍攝了關於沈巍的一些視頻並上傳到短視頻平台後，他便備受關注。沈巍被網友們稱為「流浪大師」，他本人也開起了直播。

沈巍走紅成為「流浪大師」。（取材自極目新聞）

2020年以來，沈巍一直受到網路攻擊，沈巍被網路浪潮衝擊得暈頭轉向，他承受不住，終於在2020年5月，他發布了停播聲明。

沈巍的化名叫「立新」。一名網暴者，取了和他一樣的網名。有一次，他接到了一個陌生電話，電話那頭的人說：「老沈，你知道我為甚麼叫彭立新嗎？」

沈巍回憶道：「他真名叫甚麼，我不知道。」他原本也是自己的粉絲，結果一次在直播間，他發了一些不好的言論，沈巍反駁了他，至此他成為沈巍的黑粉，「簡直是不把他弄死不罷休的態度」。沈巍不明白為什麼，「有些人到了直播間就開罵，好像他們生活中的道德底線，到了這就蕩然無存。」

2020年以來，沈巍一直受到網路攻擊，沈巍被網路浪潮衝擊得暈頭轉向，他承受不住，終於在2020年5月，他發布了停播聲明。最近又重新開直播。（取材自九派新聞）

如今，身穿整潔的條紋恤衫，剪短了頭髮，剃掉了鬍子，臉上乾淨並微微圓潤，或許很難被認出，這是如今沈巍的樣子。沈巍形容自己是隱形人。

沈巍通過直播盈利的收入有100來萬元（人民幣，下同），父親去世後留給他的遺產有十來萬元。據沈巍透露，他把這些錢，給了向他借錢的「網親」（粉絲），數額多為「1萬、2萬」，但至今沒有人還清一筆借款。加上之前在蘇州住酒店的大額開銷，沈巍沒能剩下什麼錢。「我上個月還在為付房租發愁。」

極目新聞報導，沈巍的助理「大寶」管理著沈巍的短視頻平台帳號。他將網友私信向沈巍借錢的截圖公開。截圖中，有人稱自己遇到困難吃不上飯了、有人稱自己投資 20萬的貓舍遇到資金困難希望向沈巍借錢。

就在1日，還有7個人以各種理由通過平台私信找沈巍借錢。

「沈巍之前是不設防的人。」大寶稱，之前有人來加他的微信 ，他也從不拒絕，那些人就是在微信上向他借的錢，他曾問過沈巍是誰借了錢，想去幫忙要回來，但沈巍始終保持沉默。