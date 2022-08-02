代言理財產品翻車 胡軍及團隊道歉了

胡軍曾為悟空理財代言。（取材自微博）

因兩年前代言的理財產品翻車，胡軍被推到了風口浪尖。「胡軍」、「胡軍代言」、「胡軍代言翻車疑似涉及390億元」等詞條頻頻登上微博 熱搜。8月1日，網友終於等來了胡軍的道歉，「胡軍先生及其團隊對於因此事占用公共資源和沒有第一時間做出回應致以最深的歉意」。

中新網報導，2014年，玖富集團成立了北京 玖富普惠信息技術有限公司，並推出了P2P產品悟空理財。靠著超10%高年化回報率，短時間內就吸引了大量用戶，自稱為「互聯網金融的小米 」。

然而2020年起，悟空理財出現大規模回款逾期現象。有報導稱，悟空理財疑似涉及34萬受害者，共計390億元（人民幣，下同，約57億美元）。

胡軍2018年成為悟空理財代言人。在道歉聲明中，胡軍工作室表示，雙方的代言合約已於2020年6月正式結束。

對於不少網友認為，替悟空理財代言的胡軍未能盡到相應義務，在事件中難辭其咎。

胡軍工作室表示，「2018年接到玖富悟空理財的代言邀約後，胡軍先生曾委托律師和專業團隊對其資質進行過核實。胡軍先生本人也注冊成為該產品的用戶，並在體驗後僅是簽署了代言協議，履行了代言人的相關義務」。