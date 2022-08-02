瘦虎啃草充飢？濟南動物園：太胖也不健康

山東濟南野生動物世界有隻孟加拉虎低頭吃草，牠因為體型骨瘦如柴引發關注。(視頻截圖)

有網民發視頻稱，指山東濟南野生動物世界有隻孟加拉虎骨瘦如柴，疑似只能靠吃草維持生命。對此，濟南野生動物世界工作人員回覆，老虎也是會吃草的，不存在不餵食的情況，在圈養條件下，老虎越胖對健康越不利，透過吃草還能促進胃消化，幫助排出食物殘渣。

來源：YouTube

綜合媒體報導，根據網民的視頻，可見一隻孟加拉虎緩慢移動時，四肢關節 處骨骼凸出，腹部皮毛隨動作搖晃。由於當時牠低頭吃地上的草，被懷疑是只能靠吃草維持生命。

影片發布後，引發網民批評「老虎太瘦了吧」、「控制體重有必要控制成這樣？」、「都瘦骨嶙峋了」、「伙食費被吞了？」，不少網民嘆真是「虎落平陽被犬欺」。

對於視頻內容，濟南野生動物世界發公告回應稱，馴養虎類的日糧配方均嚴格按照其各階段生理需求科學供給，由於貓科動物消化系統的獨特性，野外及人工圈養的虎均有食草習性。虎通過食草以助消化，排出進入消化道內的骨渣、動物皮毛、寄生蟲或者攝入肉類無法補充的微量元素及礦物質。

作為百獸之王的老虎，為什麽會喜歡啃草？上海野生動物園 介紹，老虎吃草，其實是為了自身健康而產生的一種本能現象。貓科動物都愛幹凈，有通過舔毛的方式來清潔身體的習性，這容易導致毛髮吞入腹中不消化，又很難排出體外。因此牠們就通過吃下一些青草、麥芽等植物纖維來刺激腸胃，把毛髮嘔吐出來。

昆明動物園也表示，雖然貓科動物對植物的消化吸收能力很弱，但牠們還是可以從草中獲取肉類食物沒有的維生素及礦物質，同時，吃草可以幫助貓科動物消化骨頭。

湖北一家動物園管理人員表示，包括老虎在內，一般動物園內動物的飲食都是營養師專門訂製的，「春夏秋冬都不一樣。」他還表示，老虎瘦或胖並不能說明其健康一定有問題，只要精神狀態好就可以。

專家還提到，動物園每周一到周日七天當中，有一天要給老虎斷食，就像在野外它吃不到東西、餓肚子一樣，其他日子裡也會監測牠的體況。