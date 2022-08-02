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家電無法啟動…董明珠變臉 丟下2直播主走人

中國新聞組／北京2日電
董明珠（中）手指電源，問接通了沒有。（取材自觀察者網）
董明珠（中）手指電源，問接通了沒有。（取材自觀察者網）

格力董事長董明珠近日現身直播間，介紹公司的一款新產品時，協助直播的一名女主播未能成功啟動這款電器，導致直播進程陷入僵局。由於機器始終未能成功開啟，面色嚴肅的董明珠在直播尚未結束的情況下摘下話筒，轉身離場，留下了兩個尷尬的年輕主播繼續直播，視頻曝光後登上熱搜。

來源：YouTube

據了解，當時董明珠在直播中介紹的家電，是一款主打「健康智造」的超聲波清洗機，可清洗眼鏡、首飾、化妝、奶嘴玩具等產品。

觀察者網報導，當天直播畫面中，董明珠演示的一款產品未能正常工作，董明珠便手指電源問一旁的女主播電源是否已開啟。女主播按了兩下電源開關，直播間的光線也隨之變暗後變亮，於是該主播回答董明珠稱「電是已經開了的」。

主打「健康智造」的超聲波清洗機。（取材自健康時報）
主打「健康智造」的超聲波清洗機。（取材自健康時報）

這時，董明珠再問：「開了的話，這（電器）怎麽沒有電？」並拔下這款產品的電源線丟到一邊，臉色也變得更加嚴肅。

女主播隨即拿開電源線，問工作人員能否檢查一下電源是否有問題，然後將產品移到畫面外，表示將先為直播間的觀眾講解產品功能，隨後再進行試用。

在女主播對產品重新介紹過程中，董明珠冷著臉從領口取下收音話筒，遞給這名女主播後轉身離去，留下了兩個尷尬的年輕主播繼續直播。

直播視頻片段在社交媒體上公開後，有網友評論認為，直播前未調試好設備，是工作失誤，董明珠在直播中詢問電源是否開啟，已經是給主播台階下了，如果確實已經通了電產品還未正常工作，說明機器有問題，影響品牌口碑，是直播事故。

也有評論認為，董明珠在直播中失態，直接離場，並不合適。

2020年，受疫情影響，線下銷售渠道停擺，電器企業的直播帶貨隨之興起。2020年全年，董明珠在抖音、快手、京東等平台開始直播帶貨，全年13場直播總計創下476.2億元人民幣（約70.5億美元）的總銷售額。

疫情 抖音

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