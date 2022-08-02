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買上海豪宅 男子甲醛超標害病？開發商：人道主義給5千

中國新聞組／北京2日電
山東IT軟件工程師花了945萬，購買了上海浦東新區一處小區的精裝房。(取材自青島網路廣播電視台)
山東IT軟件工程師花了945萬，購買了上海浦東新區一處小區的精裝房。(取材自青島網路廣播電視台)

山東一名軟件工程師何先生花了近千萬人民幣，在上海浦東新區買了一套132平方米精裝房，收房後不但發現52項裝修缺陷，還因為甲醛超標患病，向法院提起訴訟，但被駁回，只獲得開發商5000元的人道主義關懷補償金。

新黃河報導，何先生表示，2016年，他和妻子花費945萬元人民幣(約140萬美元)購買了上海浦東新區錦繡前城小區的一套132平方米的精裝房。2018年1月搬進新房時，發現了諸多問題。「馬桶幾乎貼牆安裝，右側空隙只留了8厘米，連蹲都蹲不下；多處大理石破損開裂、牆面掉漆、牆紙翹起、地板有聲響、牆面瓷磚多處空鼓、洗衣機房無插座、兒童房插座無通電等等。」一共發現了52項裝修缺陷。

男子手寫下新區的52項裝修缺失。(取材自新黃河)
男子手寫下新區的52項裝修缺失。(取材自新黃河)

何先生隨後找到物業和開發商反映情況，直到2018年3月初，開發商才委派裝修人員對房屋進行修補。為了確保此次的整修質量，何先生決定自己住進新房充當監工。

「當時屋裡一直都有氣味，但考慮已經交房四個月了，應該沒什麽問題，就自己一個人住進去了。」然而，令何先生沒想到的是，在住了數日之後，他開始出現出血、喉嚨發痛的症狀，被診斷為上呼吸道感染，當時醫生稱該疾病或與甲醛等有毒氣體相關。

因為懷疑屋內裝修材料不夠環保，何先生找來專業機構進行檢測，顯示次臥甲醛超標，主臥、次臥、客廳TVOC（總揮發性有機化合物）超標。

不過，對於這份檢測報告，陸家嘴集團並不認可，指何先生在進行單方面檢測時，將房屋關閉多日，並不符合檢測條件。經集團另行委託檢測，並不存在甲醛等有害氣體超標情形，且何先生在房屋維修期間居住，即使因此患病也是由其自身過錯導致。出於人道主義關懷，陸家嘴集團替裝修單位代付5000元的補償金。

因為雙方各執一詞，何先生向法院提出訟訴，最終，法院認為，本案受理時間為2018年10月，距被告交房之時已有10個月之久，距2018年4月原告單方委托檢測之時亦近半年，現亦無法通過技術手段確認被告交房之時或原告單方委托檢測之時的房屋空氣質量是否超標。

此外，原告主張其所患疾病均因房屋空氣質量超標所致，亦無證據佐證。法院因此駁回原告訴訟請求，但同意被告自願向原告支付5000元。

何先生不服判決，先後向上海市第一中級人民法院、上海市高級人民法院提起上訴，但均被駁回。

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