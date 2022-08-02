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直播燒烤瀕危大白鯊 網美遭逮捕 她還吃過娃娃魚

中國新聞組／北京2日電
網紅「提子」日前在網路直播燒烤食用瀕危野生動物大白鯊，已被逮捕。（取材自南方都市報）
網紅「提子」日前在網路直播燒烤食用瀕危野生動物大白鯊，已被逮捕。（取材自南方都市報）

7月中旬全網傳出一名網紅美食家疑似吃大白鯊的視頻，連日來經公安農業部門調查，經鑑定證實該魚確為噬人鯊（也稱大白鯊），是來自福建沿海地區，相關人員已被警方逮捕。

封面新聞報導，7月14日，一位名叫「提子」的美食網紅博主拍攝水煮鯊魚和燒烤鯊魚的視頻火爆網路。網傳視頻顯示，「提子」在四川省南充市一家海鮮超市門口，將一包裹拆開，裡面裝著一條體型碩大的「鯊魚」，引來不少人圍觀。視頻稱鯊魚長2米。

在城裡擺拍後，這條鯊魚被運到鄉下分割。「提子」在室外燒了一口大鍋，誇張地用了很多調料，尾部用來燒烤，魚體上灑滿了紅色調料。視頻畫面中，左上角寫有「人工養殖可食用」的字幕。

來源：YouTube

視頻發布後火爆網路，有科普博主反映，這條鯊魚是國際瀕危野生動物噬人鯊，是國家二級保護動物，「網紅疑用瀕危大白鯊做美食」迅速成熱搜。

南充市農業農村局人員表示，「提子」從京東上購買大白鯊，來源為福建沿海地區，相關人員已被警方控制。南充市公安局稱已經接到舉報，警方已介入對調查。目前「提子」的短視頻帳號已被封禁。

提子曾直播吃娃娃魚。(視頻截圖)
提子曾直播吃娃娃魚。(視頻截圖)

另據報導，「提子」曾在7月14日直播吃娃娃魚，自稱油炸吃掉30斤金色娃娃魚，全國僅幾隻。野生娃娃魚是國家二級保護動物，只有人工養殖的娃娃魚才允許食用，視頻中是否為野生娃娃魚目前無法鑒定。還有網友舉報，「提子」還曾直播吃鱷魚孔雀鴕鳥。

對此，網友留言，「看視頻真的讓人心理不適，跟個野獸一樣兇殘」、「為了流量真是不擇手段。網路直播該整頓了」、「抵制這種無下限的直播」、「跟一個野人一樣，還沒進化完，真嚇人」、「挺喜歡看吃播，唯獨不喜歡她這種的」。

美食 公安 農業部

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