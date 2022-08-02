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救溺川警為情開槍釀3死2傷 疑跳崖身亡、遺體尋獲

中國新聞組／北京2日電
持械殺人後自殺的李姓員警。(視頻截圖)
持械殺人後自殺的李姓員警。(視頻截圖)

四川省樂山市沐川縣日前傳出一起持槍擊傷兩人、持械殺害三人後逃逸的重大刑事案件。案情日前有了最新進展，於7月30日在沐川縣黃丹鎮山中搜索發現一具男性屍體，符合高墜死亡特徵。經現場勘查、屍體檢驗和DNA比對，確認是犯罪嫌疑人、36歲的李強。

據新民晚報報導，參與搜捕的一線人員曾稱，「他跳崖自盡了，具體以官方發布為準。」

另據九派新聞等媒體報導，殺人嫌疑犯李強去年50天內兩次勇救落水者，沐川縣公安局官網還曾發文表揚英勇事跡，目前這篇文章已被刪除。

https://youtu.be/xFjMqxmym68

據樂山公安微博，目前案件正在進一步偵辦中。

央視新聞報導，李強在持槍擊傷2人、持械殺害3人後逃逸。傷者分別是楊姓女子及其堂弟，死者為楊的子女以及他們的爺爺。李強與楊女於2020年底相識並建立情人關係，兩人還有一些金錢往來。今年7月，楊女向李強提出分手，二人約定26日在李的出租屋內解決分手事宜。當天，楊女與堂弟一同前往該出租屋。

據報導，李強對楊女和其堂弟開槍後，駕車前往楊女的老家沐川縣黃丹鎮，先將楊女的兩個小孩從爺爺家中接到外公外婆家，隨後持械將兩個孩子殺害。之後，他又殺害了聞訊趕來的孩子爺爺並縱火。

一位村民稱，當天發現著火後報了警。消防人員隨即在救援現場發現三人的遺體。公安機關也在現場查獲了李強涉案的槍支和子彈。目前一名傷者無生命危險，另一名仍在全力救治。

發生槍擊案的小區。（取材自新黃河）
發生槍擊案的小區。（取材自新黃河）

公安 槍擊 微博

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