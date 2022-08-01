中國網紅「吃播」大白鯊 百萬粉絲帳號遭封 恐判10年以上

中國美食網紅「提子」涉嫌烹煮保育類鯊魚。（取材自微博）

7月中旬中國全網傳出一名擁有百萬粉絲的網紅美食 家疑似吃大白鯊的視頻，連日來經中國公安 與農業部門調查，經鑑定證實該魚確為噬人鯊（也稱大白鯊），是來自福建沿海地區，相關人員已被警方逮捕。

封面新聞報導，7月14日，一位名叫「提子」的美食網紅博主拍攝水煮鯊魚和燒烤鯊魚的視頻火爆網路。網傳視頻顯示，「提子」在四川省南充市一家海鮮超市門口，將一包裹拆開，裡面裝著一條體型碩大的「鯊魚」，引來不少人圍觀。視頻稱鯊魚長2米。

網紅「提子」日前在網路直播燒烤食用的沙魚，經官方證實確為瀕危野生動物大白鯊，其已被逮捕。（取材自封面新聞）

在城裡擺拍後，這條鯊魚被運到鄉下分割。「提子」在室外燒了一口大鍋，誇張地用了很多調料，尾部用來燒烤，魚體上灑滿了紅色調料。視頻畫面中，左上角寫有「人工養殖可食用」的字幕。

視頻發佈後火爆網路，有科普博主反映，這條鯊魚是國際瀕危野生動物噬人鯊，是國家二級保護動物，「網紅疑用瀕危大白鯊做美食」迅速成熱搜。目前，網紅「提子」短視頻帳號所有視頻均已消失。

另據網民舉報，「提子」還吃過娃娃魚、孔雀及鴕鳥，被批「把騰騰殺氣當作人間煙火氣」。

7月31日，南充警方表示，經鑑定，涉事視頻中的鯊魚確是噬人鯊（也稱大白鯊），目前相關案件正在進一步辦理。

8月1日，南充市農業農村局人員表示，網紅「提子」從京東上購買大白鯊，來源為福建沿海地區，相關人員已被警方控制。他們正在聯繫相關司法檢測 部門，檢測大白鯊到底是幼體還是成體，評定其價值，這涉及最終的案件結果。

北京市華泰律師事務所張禹律師表示，「提子」的行為已涉嫌構成非法收購珍貴、瀕危野生動物製品罪。她可能面臨處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；若經司法機關查證屬於機關情節嚴重的，則可處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；若情節特別嚴重的，處十年以上有期徒刑，並處罰金或者沒收財產。