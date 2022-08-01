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中國網紅「吃播」大白鯊 百萬粉絲帳號遭封 恐判10年以上

記者陳言喬／即時報導
中國美食網紅「提子」涉嫌烹煮保育類鯊魚。（取材自微博）
中國美食網紅「提子」涉嫌烹煮保育類鯊魚。（取材自微博）

7月中旬中國全網傳出一名擁有百萬粉絲的網紅美食家疑似吃大白鯊的視頻，連日來經中國公安與農業部門調查，經鑑定證實該魚確為噬人鯊（也稱大白鯊），是來自福建沿海地區，相關人員已被警方逮捕。

封面新聞報導，7月14日，一位名叫「提子」的美食網紅博主拍攝水煮鯊魚和燒烤鯊魚的視頻火爆網路。網傳視頻顯示，「提子」在四川省南充市一家海鮮超市門口，將一包裹拆開，裡面裝著一條體型碩大的「鯊魚」，引來不少人圍觀。視頻稱鯊魚長2米。

網紅「提子」日前在網路直播燒烤食用的沙魚，經官方證實確為瀕危野生動物大白鯊，其已...
網紅「提子」日前在網路直播燒烤食用的沙魚，經官方證實確為瀕危野生動物大白鯊，其已被逮捕。（取材自封面新聞）

在城裡擺拍後，這條鯊魚被運到鄉下分割。「提子」在室外燒了一口大鍋，誇張地用了很多調料，尾部用來燒烤，魚體上灑滿了紅色調料。視頻畫面中，左上角寫有「人工養殖可食用」的字幕。

視頻發佈後火爆網路，有科普博主反映，這條鯊魚是國際瀕危野生動物噬人鯊，是國家二級保護動物，「網紅疑用瀕危大白鯊做美食」迅速成熱搜。目前，網紅「提子」短視頻帳號所有視頻均已消失。

另據網民舉報，「提子」還吃過娃娃魚、孔雀及鴕鳥，被批「把騰騰殺氣當作人間煙火氣」。

7月31日，南充警方表示，經鑑定，涉事視頻中的鯊魚確是噬人鯊（也稱大白鯊），目前相關案件正在進一步辦理。

8月1日，南充市農業農村局人員表示，網紅「提子」從京東上購買大白鯊，來源為福建沿海地區，相關人員已被警方控制。他們正在聯繫相關司法檢測部門，檢測大白鯊到底是幼體還是成體，評定其價值，這涉及最終的案件結果。

北京市華泰律師事務所張禹律師表示，「提子」的行為已涉嫌構成非法收購珍貴、瀕危野生動物製品罪。她可能面臨處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；若經司法機關查證屬於機關情節嚴重的，則可處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；若情節特別嚴重的，處十年以上有期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

美食 檢測 公安

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